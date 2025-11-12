COMUNIDAD POR USD 1
Un manabita entre los detenidos en altamar con cargamento de droga valorado en $100 millones

Los cuatro detenidos transportaban teléfonos satelitales y sonoboyas, herramientas utilizadas para coordinar la actividad ilícita.
Cuatro detenidos, entre ellos un manabita, dejó un operativo realizado en altamar, donde se incautaron 3,9 toneladas de droga.
El cargamento llegó al puerto de Manta junto a los cuatro detenidos entre los que constan un manabita.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cuatro detenidos, entre ellos un manabita, dejó un operativo realizado en altamar, donde se incautaron 3,9 toneladas de droga. La Armada del Ecuador, en operación conjunta con la Unidad Guardacostas de Estados Unidos (USCG) Stone, incautaron el cargamento que era transportado en dos lanchas. La operación  se desarrolló en aguas internacionales del Pacífico, informaron las autoridades. La droga llegó este martes 11 de noviembre al puerto de Manta.

Cuatro ecuatorianos resultaron detenidos durante el procedimiento y con ellos la droga que estaba destinada posiblemente a Centroamérica y México. El intercambio de inteligencia entre las fuerzas permitió localizar las naves y desarticular el traslado ilícito. El director regional de Espacio Acuático Centro, en una rueda de prensa este martes, detalló que una de las embarcaciones carecía de nombre y presentaba matrícula borrada.

Manabita forma parte de los cuatro detenidos

La segunda lancha, bautizada “Milena”, estaba registrada en el puerto de Esmeraldas. La droga se hallaba repartida en 44 sacos, con un valor estimado de 100 millones de dólares en el mercado estadounidense. En Europa, el mismo alcaloide alcanzaría los 140 millones, según evaluaciones preliminares de las autoridades. Los cuatro detenidos, uno de ellos manabita, no presentan documentación marítima como pescadores artesanales.

A decir de las autoridades, ellos se embarcaron ilegalmente en lanchas de fibra para transportar la sustancia. Portaban teléfonos satelitales y sonoboyas, herramientas utilizadas para coordinar la actividad ilícita. Según sus cédulas de identidad, dos provienen de la provincia de Santa Elena, uno de Manabí y otro de Guayas. Ninguno cuenta con matrícula de pescador; solo uno completó un curso artesanal sin obtenerla.

La Policía Nacional confirmó que dos de ellos registran antecedentes penales. La evidencia recolectada fue transferida a la lancha guardacostas ecuatoriana Darwin para su custodia. El fiscal Paco Delgado Intriago anunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializará el caso en una audiencia de flagrancia ante un juez de garantías en Quito. Para ello se solicitará prisión preventiva para los imputados.

Se han intensificado patrullajes marítimos en 2025

La pena base por tráfico de drogas es de 22 a 26 años de cárcel, agravada por la participación de más de dos personas, podría elevarse hasta 34 años. La sustancia será incinerada tras peritajes de la Dirección Nacional Antinarcóticos y Criminalística. Ecuador, como país de tránsito, ha intensificado patrullajes marítimos en 2025, con decomisos que superan las 20 toneladas en lo que va del año, según datos oficiales de la Armada.

La operación se enmarca en acuerdos de cooperación con la USCG, que incluyen entrenamiento y vigilancia satelital. Adicionalmente, las autoridades ecuatorianas cruzan información con Panamá sobre la detención reciente de ecuatorianos. Ellos transportaban 13 toneladas de cocaína en un remolcador en el Pacífico panameño, lo que sugiere posibles vínculos en redes transnacionales. (17)

