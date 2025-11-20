Un mes de su muerte: Este sábado se estrena el disco póstumo de la ecuatoriana Paulina Tamayo

Este viernes se cumple un mes del fallecimiento de la cantante Paulina Tamayo, conocida como ‘La Grande del Ecuador’, y para conmemorarlo su familia estrenará su disco póstumo.

Este se denomina ‘Paulina Eterna’. Será lanzado el sábado 22 de diciembre, durante una misa conmemorativa en la Basílica del Voto Nacional, en el Centro Histórico de Quito.

Un regalo para los fans de Paulina Tamayo

La familia de la intérprete confirmó que el estreno coincidirá con la misa mensual en memoria de Paulina Tamayo.

Durante el oficio religioso se habilitará un punto de venta exclusivo dentro del templo, donde los asistentes podrán adquirir por primera vez las copias físicas del disco ‘Paulina Eterna’. Este será el único lugar oficial de distribución durante el sábado. Posteriormente se informarán nuevos puntos de venta, según indicaron los familiares.

Al momento no se conoce el precio que tendrá la producción musical, que es vista como un regalo de la extinta intérprete para sus seguidores.

Colaboraciones de primer nivel

El álbum no es una recopilación de temas antiguos ni un homenaje póstumo improvisado. Se trata de una producción completa que la propia Paulina Tamayo finalizó antes de su partida.

‘Paulina Eterna’ incluye duetos y participaciones internacionales con Alberto Plaza (Chile), Los Kjarkas (Bolivia), Eva Ayllón (Perú), Los Visconti (Argentina), Los Panchos, la ecuatoriana Margarita Laso y el grupo Quimera.

Los familiares han descrito el material como “un tesoro de colección”. Así como la forma más íntima de mantener viva la voz de “La Grande del Ecuador”.

Un legado que sigue vigente

Paulina Tamayo falleció el 21 de octubre de 2025, a los 60 años de edad. En las últimas semanas sus canciones han registrado miles de reproducciones en plataformas digitales. Además, su figura se ha consolidado como un símbolo emocional para Ecuador.

Hace una semana, el hijo de la artista Willie Tamayo recibió un premio en su memoria, durante los Sarime Music Awards 2025. Este se dio como un reconocimiento a sus 55 años de trayectoria artística.

“Eres increíble mamita, incluso desde allá arriba sigues ganando premios“, escribió Willie en redes sociales tras recibir el galardón, que es un micrófono dorado. “Yo me encargaré de que tu música siga vigente, de que tú legado no se apague y que sigas ganando más premios, aunque como tú siempre dijiste: ‘El mayor premio que he recibido es el cariño y respeto de mi público’”, agregó.

La misa y el lanzamiento de este sábado representan, según la familia, el cierre de un ciclo y el comienzo de la permanencia eterna de su legado musical.