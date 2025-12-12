Un momento de relax terminó en emergencia: una mujer se electrocutó en un spa de hotel

Un incidente ocurrido en la zona de spa de un hotel del centro de Granada, al sur de España, generó alarma. Esto luego de que una mujer sufriera una descarga eléctrica mientras utilizaba un jacuzzi. La huésped se desvaneció tras el episodio y debió ser asistida de urgencia por personal sanitario.

Según la información confirmada por los servicios de emergencia, el hecho se registró alrededor de las 12h30 del mediodía. Ese día se recibió una llamada solicitando asistencia médica por un desvanecimiento en el área de relajación del establecimiento hotelero. El aviso activó un protocolo inmediato de atención.

Personal del hotel fue el primero en acudir en auxilio de la mujer. Ella había ingresado al jacuzzi con la intención de relajarse. De acuerdo con los primeros reportes, la descarga eléctrica se produjo en el momento en que la huésped presionó el botón que activa el sistema de burbujas del jacuzzi.

Atención médica y traslado hospitalario

Los servicios de emergencia practicaron primeros auxilios en el lugar, estabilizando a la paciente antes de proceder a su traslado. Posteriormente, la mujer fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde recibió una evaluación médica completa.

Fuentes sanitarias indicaron que la paciente evolucionó de forma favorable tras la atención inicial. Aunque permaneció bajo observación hospitalaria, su estado fue catalogado como estable, a la espera de una posible alta médica en las horas siguientes al incidente.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó públicamente que la mujer se encontraba recuperándose y que, según la información disponible, su evolución clínica era positiva.

Investigación policial en el hotel

Tras el suceso, agentes de la Policía Nacional acudieron al hotel para realizar las pericias correspondientes en la zona del spa. El objetivo de las diligencias es determinar las causas técnicas que provocaron la descarga eléctrica en una instalación destinada al uso recreativo.

Según informó el medio español 20 Minutos, las primeras actuaciones policiales descartaron cualquier tipo de intencionalidad por parte de la víctima. Las autoridades rechazaron de manera preliminar la hipótesis de un acto voluntario y centraron la investigación en un fallo accidental.

Durante una comparecencia ante la prensa, el delegado del Gobierno señaló que los indicios recabados hasta el momento apuntan “claramente” a que se trató de un accidente, sin que existan elementos que sugieran otra motivación.

Revisión de instalaciones y medidas de seguridad

Como parte de la investigación, se analizan los sistemas eléctricos y de seguridad del spa, incluyendo el funcionamiento del jacuzzi y los mecanismos de protección contra descargas eléctricas. Estas instalaciones suelen contar con dispositivos específicos para evitar riesgos, dado el contacto permanente con el agua.

Las autoridades no han informado, hasta el cierre de esta nota, si el spa quedó cerrado de manera preventiva o si se ordenaron medidas cautelares sobre las instalaciones del hotel mientras avanzan las pericias técnicas.

Desde el establecimiento no se ha emitido un comunicado oficial detallando lo ocurrido, aunque se confirmó que colaboran con las autoridades y que activaron los protocolos de emergencia al momento del incidente.

Contexto y antecedentes

Los spas y jacuzzis en hoteles están sujetos a normativas estrictas en materia de seguridad eléctrica y sanitaria, debido al riesgo que implica la combinación de agua y electricidad. En España, estos espacios deben cumplir con controles periódicos y revisiones técnicas para garantizar su correcto funcionamiento.

Incidentes de este tipo son poco frecuentes, pero cuando ocurren suelen derivar en investigaciones exhaustivas para descartar fallos estructurales o deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones.

Especialistas en seguridad hotelera señalan que, ante cualquier incidente, la rápida actuación del personal y de los servicios de emergencia resulta clave para reducir consecuencias graves.

Estado actual del caso

Hasta el momento, no se han anunciado sanciones ni responsabilidades derivadas del accidente. La Policía Nacional continúa con la recopilación de informes técnicos y testimonios para establecer con precisión qué originó la descarga eléctrica.

Las autoridades reiteraron que la investigación sigue abierta y que cualquier conclusión definitiva dependerá de los resultados de las pericias. Mientras tanto, la prioridad se mantiene en la recuperación total de la mujer afectada.

El caso ha generado atención por tratarse de un espacio destinado al descanso y bienestar, y subraya la importancia de los controles de seguridad en instalaciones de uso público.