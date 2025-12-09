COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Guayaquil
Sociedad

Motociclista chocó contra una vaca que deambulaba por las calles de un sector de Guayaquil

Tras el accidente, vecinos del sector acudieron al lugar para verificar el estado del motociclista y del semoviente.
Un motociclista chocó contra una vaca en el sector de Villa Bonita, en el noroeste de Guayaquil, en un incidente inusual que no dejó personas ni animales heridos.
El momento del impacto entre la vaca y el motociclista en este populoso sector de Guayaquil.
Un motociclista chocó contra una vaca en el sector de Villa Bonita, en el noroeste de Guayaquil, en un incidente inusual que no dejó personas ni animales heridos.
El momento del impacto entre la vaca y el motociclista en este populoso sector de Guayaquil.

