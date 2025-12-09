Motociclista chocó contra una vaca que deambulaba por las calles de un sector de Guayaquil

Un motociclista chocó contra una vaca en el sector de Villa Bonita, de Guayaquil, en un incidente inusual que no dejó personas ni animales heridos. El hecho ocurrió cuando una mujer grababa el paso del ganado por la vía. De forma repentina, una motocicleta apareció y terminó impactando al animal. Autoridades locales confirmaron que tanto el conductor como la vaca se encuentran en buen estado.

Según el registro en video, la vaca cruzaba la calle de manera lenta mientras la transeúnte captó la escena, que para ella representaba algo poco común. En cuestión de segundos, el motociclista, que circulaba con dos tanques de gas y un botellón de agua como parte de su carga, no logró frenar a tiempo. en ese momento colisionó con el animal. La fuerza del impacto provocó que el conductor cayera sobre la calzada junto con los recipientes que transportaba.

Vaca y motociclista se levantaron como si nada

Tras el accidente, vecinos del sector acudieron al lugar para verificar el estado del motociclista y del semoviente. La vaca continuó caminando varios metros sin presentar signos de lesión, mientras el conductor se reincorporó sin requerir atención médica. La Policía y personal de tránsito fueron notificados del siniestro para coordinar las acciones correspondientes y realizar la evaluación inicial del incidente.

Los moradores de Villa Bonita señalaron que la presencia de ganado en las vías no es un hecho aislado. Aseguran que es común ver animales circulando por calles internas y avenidas del sector, debido a predios cercanos donde se mantiene cría de reses. Esta situación, afirman, ha generado preocupación entre conductores y peatones por el riesgo de nuevos accidentes.

Se prevé se tomen medidas por animales sueltos

El incidente reaviva el pedido de los residentes para que se ejerza mayor control del tránsito y supervisión del ganado que circula libremente por la zona. Solicitan que se delimiten adecuadamente los espacios de pastoreo y se refuercen las medidas para evitar que los animales lleguen a la calzada, especialmente en horarios de alta circulación vehicular.

Aunque el siniestro no dejó heridos, los habitantes advierten que la presencia de reses en la vía pública constituye un factor de riesgo constante. Las autoridades locales no han emitido aún un pronunciamiento oficial sobre nuevas medidas, pero se prevé que el caso motive evaluaciones adicionales sobre la convivencia entre tránsito urbano y actividades ganaderas en sectores periféricos de Guayaquil.