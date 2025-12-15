Accidente de tránsito en El Oro involucró a bus con estudiantes y docentes. Una persona falleció

Un muerto y 28 personas heridas dejó el volcamiento de un bus de transporte interprovincial este lunes 15 de diciembre en la vía Balsas–Saracay. El accidente ocurrió en el sector San Roque, en la provincia de El Oro. El siniestro ocurrió alrededor de las 06h30 y estuvo relacionado con condiciones climáticas adversas que afectaron la seguridad vial en la zona. Se presume que la calzada mojada provocó el accidente.

El hecho involucró a una unidad de la cooperativa Centinela del Sur, que trasladaba principalmente a estudiantes y docentes hacia distintos centros educativos. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el vehículo perdió pista y sufrió un volcamiento parcial tras deslizarse sobre la calzada mojada. El pesado vehículo quedó volcado sobre la carretera.

Las primeras hipótesis del siniestro vial

Según el reporte de la CTE, las lluvias persistentes registradas en el sector y la presencia de una densa neblina habrían reducido la visibilidad y complicado la conducción del bus. Aquello se ha producido especialmente en un tramo caracterizado por curvas pronunciadas. Estas condiciones climáticas son consideradas un factor relevante dentro de las hipótesis del siniestro.

Tras la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos de Balsas y personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) se movilizaron al lugar para atender a los pasajeros afectados. Los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria y coordinaron el traslado de los heridos a casas de salud cercanas. Decenas de alumnos resultaron golpeados tras el accidente de la unidad de pasajeros.

La vía permaneció parcialmente cerrada varias horas

La mayoría de los lesionados presentaban policontusiones leves y crisis nerviosa, según el informe médico inicial. A varios de ellos los trasladaron al Hospital Básico de Balsas, donde permanecen bajo observación médica. A otros pacientes los derivaron a una casa de salud del cantón Piñas para una evaluación más especializada. La Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) inició el respectivo peritaje.

Las investigaciones buscan establecer si, además de los factores climáticos, existieron posibles fallas mecánicas o exceso de velocidad que hayan incidido en el accidente. Como consecuencia del siniestro, la vía Balsas–Saracay permaneció parcialmente cerrada durante varias horas. Las labores de rescate, retiro del vehículo y limpieza del asfalto se extendieron hasta las primeras horas de la mañana. Una grúa pesada fue utilizada para remover la unidad accidentada.

Otro accidente en la coordillera

La circulación vehicular se restableció completamente a partir de las 09:00, una vez concluidos los trabajos de limpieza y verificación de seguridad en la calzada. Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores extremar precauciones debido a las condiciones climáticas registradas en la zona. El fin de semana un bus de la cooperativa Flota Imbabura que cubría la ruta Manta-Quito, se volcó en la cordillera dejando varios heridos.