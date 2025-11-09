Un muerto y tres heridos tras ataque armado en el barrio María Auxiliadora de Manta

Cuatro miembros de una familia fueron atacados a bala la tarde del domingo 9 de noviembre en el barrio María Auxiliadora 1, ubicado en la calle 303 y avenida 212, en Manta. El ataque armado, ocurrido cerca de las 15h00, dejó como resultado una persona fallecida y tres heridas, entre ellas una mujer. Según los reportes policiales, el hecho se registró dentro de una vivienda donde también funcionaba un taller mecánico.

Un ataque armado directo en una casa

De acuerdo con los primeros informes, los agresores llegaron hasta el domicilio, ingresaron al taller y dispararon directamente contra los presentes, sin mediar palabras. Tras el ataque, los presuntos sicarios corrieron por varias cuadras hasta abordar un vehículo que los esperaba para huir del lugar.

La víctima mortal fue identificada como Jeison Palma Zambrano, mientras que los tres heridos fueron trasladados por familiares y vecinos a diferentes casas de salud en vehículos particulares. Los moradores del sector relataron que escucharon múltiples detonaciones y, minutos después, vieron a las víctimas tendidas dentro del inmueble.

Personal de la Policía Nacional y de Criminalística acudió al sitio para delimitar el área, levantar indicios balísticos y recoger testimonios. Los agentes no descartan que el ataque tenga relación con la violencia criminal que golpea al distrito policial Manta.

Escalada de violencia en el distrito Manta

Con este nuevo hecho, el distrito policial que comprende Manta, Montecristi y Jaramijó alcanza 450 muertes violentas en lo que va del 2025, según datos oficiales. La cifra refleja una tendencia ascendente que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía, especialmente por la frecuencia de ataques armados en zonas urbanas.

El comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, coronel Giovanni Naranjo, declaró en recientes ruedas de prensa que los crímenes en la zona “responden a disputas entre estructuras delictivas por el control de territorio”, aunque enfatizó que se mantienen varias líneas de investigación abiertas para identificar a los responsables de cada hecho.

Durante los primeros días de noviembre, el distrito Manta es escenario de al menos tres hechos violentos consecutivos. El miércoles 5 de noviembre, un padre y sus dos hijos los asesinaron en el barrio Altagracia; mientras que en la madrugada de hoy, tres personas murieron acribilladas dentro de un vehículo en el centro de la ciudad, cerca del redondel de Inepaca.

Vecinos viven con miedo tras ataque armado

En María Auxiliadora 1, los habitantes aseguran que la tranquilidad del barrio ha desaparecido. Una vecina, que prefirió mantener su identidad en reserva, contó que los ataques recientes “ocurren a plena luz del día y sin presencia policial”. Esto genera temor incluso para salir a trabajar o abrir los negocios.

“Antes era un barrio tranquilo, ahora todos cerramos temprano y evitamos hablar con desconocidos”, expresó otro morador. Él lamentó que la inseguridad esté “acercándose cada vez más a las familias trabajadoras”.