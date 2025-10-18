COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Crónica

Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos

Tragedia en Ventanas: Un niño de cinco años muere por una bala perdida durante un ataque de sicarios contra un hombre. Hay dos heridos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.
Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.
Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.
Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@lamarea.ec

La violencia volvió a teñir de luto al cantón Ventanas, de la provincia de Los Ríos, la noche del viernes 17 de octubre. Un ataque armado perpetrado por sicarios en el centro de la ciudad no solo cobró la vida de Jefferson Romero Cabero, de 36 años. Sino que también alcanzó fatalmente a un niño de cinco años que se encontraba cerca del lugar con sus padres. La pérdida del pequeño ha dejado una huella imborrable en la comunidad. El trágico suceso, que además dejó dos personas heridas, desató el pánico entre los moradores. Esto provocó un intenso operativo policial.

El ataque ocurrió pasadas las 22h00 en la intersección de las calles 28 de Mayo y Sucre. Según testigos, dos sujetos vestidos de negro a bordo de una motocicleta marca Pulsar llegaron al sitio. Abrieron fuego directamente contra Romero Cabero, conocido con el alias de «Naranjilla». En medio de la ráfaga de disparos, una bala perdida impactó en la cabeza del niño de cinco años. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, falleció posteriormente, un triste desenlace para el infante.

Hubo una operación policial tras la muerte del niño de cinco años

La muerte del niño de cinco años, una víctima inocente atrapada en medio de la violencia criminal, ha causado una profunda conmoción en la comunidad de Ventanas. El menor se encontraba con sus padres en el momento del ataque. Su trágico final subraya la crudeza de la inseguridad que afecta a la provincia de Los Ríos. Junto a él y a Romero Cabero, otras dos personas resultaron heridas durante el tiroteo.

Un supuesto criminal fue quemado tras su presunta participación en la muerte de un comerciante en Santa Ana, Manabí

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo por varios sectores de la ciudad, incluyendo Las Tecas, Bellavista y Las Palmeras. Fue en un intento por localizar y capturar a los responsables. Habitantes de Ventanas relataron momentos de tensión durante la persecución. Indicaron que hombres a bordo de una moto dispararon contra los uniformados para evitar ser detenidos. «Andaban armados y disparaban como locos», señalaron testigos, quienes buscaron refugio en sus viviendas. Este evento muestra el peligro constante, incluso para un niño de tan solo cinco años.

Dolor familiar e investigación en curso

Familiares de Jefferson Romero Cabero manifestaron que él se dedicaba a la construcción y era padre de dos hijos. Aseguraron desconocer los motivos detrás de su asesinato. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque. Quieren identificar a los autores materiales e intelectuales. También desean determinar las causas que motivaron el crimen contra alias «Naranjilla». Asimismo, buscan entender la trágica muerte del niño de cinco años. La violencia armada sigue siendo una preocupación latente en la provincia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos

Operativo en El Avenidazo culmina con detención de presuntos “lanceros” y recuperación de cerca de 40 celulares en Portoviejo

Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum

Un supuesto criminal fue quemado tras su presunta participación en la muerte de un comerciante en Santa Ana, Manabí

Polémica en Brasil: Hombre descubre que su prometida le era infiel con el cura de su comunidad y un video se hace viral

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos

Operativo en El Avenidazo culmina con detención de presuntos “lanceros” y recuperación de cerca de 40 celulares en Portoviejo

Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum

Un supuesto criminal fue quemado tras su presunta participación en la muerte de un comerciante en Santa Ana, Manabí

Polémica en Brasil: Hombre descubre que su prometida le era infiel con el cura de su comunidad y un video se hace viral

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operativo en El Avenidazo culmina con detención de presuntos “lanceros” y recuperación de cerca de 40 celulares en Portoviejo

Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum

Un supuesto criminal fue quemado tras su presunta participación en la muerte de un comerciante en Santa Ana, Manabí

Polémica en Brasil: Hombre descubre que su prometida le era infiel con el cura de su comunidad y un video se hace viral

Ministerio de Educación abre convocatoria para 300 plazas docentes en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO