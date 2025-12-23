Niño de ocho años murió en ataque armado contra un vehículo familiar en la Vía a la Costa, en Guayaquil

Un niño, de ocho años de edad, murió tras un ataque armado registrado en el kilómetro 22 de la Vía a la Costa, en Guayaquil, provincia del Guayas. El menor viajaba con su madre y su padrastro cuando el vehículo en el que se movilizaban resultó interceptado por sujetos armados. El hecho estaría relacionado con presuntas amenazas extorsivas que la familia habría recibido desde hace varios meses.

El ataque ocurrió cerca de la urbanización Valle Alto, en una zona de alto flujo vehicular. De acuerdo con el testimonio preliminar de la madre del menor, un automóvil gris con vidrios polarizados se aproximó a gran velocidad. Sin mediar palabra, sus ocupantes abrieron fuego de manera reiterada contra el vehículo familiar. Durante el ataque, el niño resultó gravemente herido por impactos de bala en el tórax y en el muslo izquierdo.

El niño falleció horas después a causa de las heridas

Tras el hecho, la madre condujo de inmediato hasta el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Ceibos, donde el menor ingresó en estado crítico, en el lugar lo atendió el personal médico de emergencia. Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, el niño falleció horas después a causa de la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este crimen ni han revelado detalles sobre los responsables del ataque. La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para identificar a los autores y establecer las circunstancias exactas del hecho. Según información preliminar recabada por los investigadores, el ataque armado podría estar vinculado a amenazas extorsivas.

Autoridades investigan el contexto del ataque

La familia había recibido llamadas amenazantes desde hace varios meses. Esta línea de investigación forma parte de las diligencias en curso, aunque no ha sido confirmada de manera oficial como la causa definitiva del crimen. Las autoridades indicaron que se están recopilando versiones, registros de cámaras de seguridad del sector y otros elementos de convicción que permitan esclarecer el caso. La Fiscalía coordina las acciones investigativas para determinar si el ataque estaba dirigido contra la familia.

La Vía a la Costa ha sido escenario de varios hechos violentos en los últimos meses. Esto en un contexto de incremento de delitos como sicariatos, extorsiones y ataques armados en distintos sectores de Guayaquil. Las autoridades han reforzado los operativos de control y patrullaje en esta arteria vial, considerada estratégica por su conexión entre la ciudad y zonas residenciales.

El asesinato del menor se suma a la lista de víctimas de la violencia armada que afecta a la ciudad y ha generado consternación en la comunidad. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya al esclarecimiento de los hechos, a través de los canales oficiales y bajo reserva. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades penales y dar con los autores del ataque armado ocurrido en la Vía a la Costa. (17)