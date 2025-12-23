COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Niño de ocho años murió en ataque armado contra un vehículo familiar en la Vía a la Costa, en Guayaquil

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este crimen ni han revelado detalles sobre los responsables del ataque.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un niño, de ocho años de edad, murió tras un ataque armado registrado en el kilómetro 22 de la Vía a la Costa, en Guayaquil, provincia del Guayas.
Agentes policiales llegaron al lugar de los hechos para iniciar con los respectivas investigaciones.
Un niño, de ocho años de edad, murió tras un ataque armado registrado en el kilómetro 22 de la Vía a la Costa, en Guayaquil, provincia del Guayas.
Agentes policiales llegaron al lugar de los hechos para iniciar con los respectivas investigaciones.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Niña de tres años fue rescatada tras denuncia por posible abandono en Cumbayá

Presidente de LDU admite salida inminente de Bryan Ramírez por interés extranjero

Asalto armado, en el norte de Quito, dejó un hombre herido y el robo de 100 mil dólares

Carlos Gruezo ficha por Santos Laguna y se convierte en el noveno ecuatoriano del club

Alcaldías de Quito y Manta impulsan nuevos proyectos con apoyo regional de USD 5 millones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Niña de tres años fue rescatada tras denuncia por posible abandono en Cumbayá

Presidente de LDU admite salida inminente de Bryan Ramírez por interés extranjero

Asalto armado, en el norte de Quito, dejó un hombre herido y el robo de 100 mil dólares

Carlos Gruezo ficha por Santos Laguna y se convierte en el noveno ecuatoriano del club

Alcaldías de Quito y Manta impulsan nuevos proyectos con apoyo regional de USD 5 millones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Niña de tres años fue rescatada tras denuncia por posible abandono en Cumbayá

Presidente de LDU admite salida inminente de Bryan Ramírez por interés extranjero

Asalto armado, en el norte de Quito, dejó un hombre herido y el robo de 100 mil dólares

Carlos Gruezo ficha por Santos Laguna y se convierte en el noveno ecuatoriano del club

Alcaldías de Quito y Manta impulsan nuevos proyectos con apoyo regional de USD 5 millones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO