Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Hombre que trabajaba como Delivery murió tras recibir dos disparos durante un asalto en Manta

Con este hecho, el número de muertes violentas registradas en lo que va del año en esta jurisdicción asciende a 494, según datos oficiales.
Un nuevo hecho violento se registró en Manta, provincia de Manabí, la madrugada de este martes 16 de diciembre.
Agentes policiales llegaron al hospital del Seguro a realizar el levantamiento del cádáver.
Un nuevo hecho violento se registró en Manta, provincia de Manabí, la madrugada de este martes 16 de diciembre.
Agentes policiales llegaron al hospital del Seguro a realizar el levantamiento del cádáver.

Redacción ED.

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

