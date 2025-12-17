Hombre que trabajaba como Delivery murió tras recibir dos disparos durante un asalto en Manta

Un nuevo hecho violento se registró en Manta, provincia de Manabí, la madrugada de este martes 16 de diciembre. Un hombre, quien trabajaba como repartidor a domicilio (Delivery) perdió la vida tras ser víctima de un intento de robo armado. A la víctima se la identificó como Diego Mendoza Pacheco, de 27 años. Se informó que recibió al menos dos disparos tras oponerse al asalto mientras realizaba una entrega en el sector de Villamarina.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió cuando Mendoza se encontraba cumpliendo con su jornada laboral. Él se desplazaba por dicho sector para entregar un pedido. En ese momento, lo interceptaron sujetos desconocidos que intentaron despojarlo de sus pertenencias. Según los reportes iniciales, el joven opuso resistencia, lo que provocó que los agresores le dispararon en al menos dos ocasiones.

La víctima laboraba bajo la modalidad de Delivery

A pesar de la gravedad de las heridas, la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Manta. A dicha casa de salud ingresó para recibir atención médica de urgencia. Personal de salud realizó procedimientos para estabilizar y atender las lesiones causadas por los proyectiles.Sin embargo, y pese a los esfuerzos del equipo médico, Diego Mendoza falleció horas más tarde.

Cerca de las 17h00 del martes, es decir casi catorce horas después del ataque dejó de existir a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque armado. El deceso lo confirmaron las autoridades sanitarias del centro hospitalario. Tras conocerse el fallecimiento, las entidades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes. Agentes policiales recabaron información en el lugar del ataque y levantaron indicios.

Aumentan las muertes violentas en el Distrito Manta

La muerte del repartidor tipo Delivery se suma a las cifras de violencia que enfrenta el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. Con este hecho, el número de muertes violentas registradas en lo que va del año en esta jurisdicción asciende a 494, según datos oficiales. Las autoridades han señalado que estos indicadores forman parte de los reportes consolidados de hechos delictivos en la zona.

El sector de Villa Marina, donde ocurrió el ataque, ha sido incluido en operativos de control y patrullaje policial en el marco de acciones preventivas contra la delincuencia. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con información que permita avanzar en las investigaciones y contribuir a la identificación de los responsables. Las autoridades continúan con las diligencias respectivas. (17)