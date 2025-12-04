Extorsionador disparó por error a su cómplice mientras grababan un video con amenazas, en Perú

Un presunto extorsionador hirió de bala a su propio cómplice en plena grabación de un video intimidatorio dirigido a una tercera persona. El suceso quedó grabado y se viralizó en redes sociales en las últimas horas. El incidente ocurrió en algún punto de la capital peruana cuando dos sujetos intentaban producir material audiovisual para presionar a una víctima. Ellos le exigían dinero a cambio de no hacerle daño.

Según las imágenes que circulan en plataformas como X y TikTok, uno de los delincuentes manipulaba un arma de fuego para dar mayor realismo a la amenaza. En un descuido, el arma se disparó y el proyectil alcanzó al compañero que sostenía el celular. Al hombre herido lo trasladaron de emergencia a un centro médico cercano, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Extorsionador es buscado por las autoridades

Hasta el momento se desconoce su identidad y la del tirador, quien huyó del lugar inmediatamente después del disparo accidental. La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú confirmó que ya abrió una investigación por los delitos de tentativa de extorsión agravada. También por lesiones graves por arma de fuego y tenencia ilegal de armamento.

Los agentes analizan el video viral para identificar al responsable y determinar si forma parte de alguna organización criminal dedicada a este tipo de modalidad, cada vez más frecuente en Lima. Este caso se suma a la ola de extorsiones que azota al país: según cifras oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 18 mil denuncias por este delito.

Video se viralizó en redes sociales

Se trata de un incremento del 120 % respecto al mismo período del año anterior. Las autoridades han intensificado los operativos contra las llamadas “marcas” y los “cobracupos”, pero los delincuentes han incorporado el uso de videos intimidatorios enviados por WhatsApp y redes sociales como nueva estrategia de presión. La viralización del video ha generado miles de reacciones en internet, donde los usuarios destacan la ironía y torpeza de los delincuentes.