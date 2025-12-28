Un sacerdote fue sorprendido en situación comprometedora con feligresa en iglesia de Brasil

Un sacerdote quedó al descubierto en una situación comprometedora con una joven de 25 años, identificada como Isabela. Se trata de la pareja de uno de los feligrés de la parroquia católica. El incidente ocurrió dentro de una iglesia durante una ceremonia religiosa, lo que generó controversia en la comunidad. El hecho tuvo lugar recientemente en esta localidad del estado de Mato Grosso, en Brasil.

Esta situación se desencadenó cuando el novio de la mujer irrumpió en el templo tras recopilar evidencias que sugerían una relación inapropiada entre el religioso y su pareja. El propósito aparente de la irrupción era confrontar la presunta infidelidad. Aquello resultó en la grabación de un video que se difundió ampliamente en redes sociales.

Sacerdote está en el ‘ojo del huracán’

El sacerdote involucrado es Luciano Braga Simplício, quien estaba sin camisa en compañía de Isabela. Según reportes, la joven se encontraba visiblemente afectada y se refugió en el baño del recinto eclesiástico para evitar la confrontación. El video capturó el momento del descubrimiento, mostrando al religioso y a la mujer en el interior de la iglesia, un espacio destinado a actividades litúrgicas y comunitarias.

En respuesta al incidente, el sacerdote negó categóricamente cualquier vínculo romántico o inapropiado con Isabela. En declaraciones posteriores, el sacerdote afirmó que la joven solo había ingresado a su habitación privada en la iglesia para descansar y asearse. Lo hizo después de una jornada de trabajo voluntario en el templo. Esta explicación busca contextualizar el encuentro como un acto de hospitalidad rutinario en el ámbito parroquial.

Cierre temporal de las cuentas del sacerdote

Como consecuencia de la difusión del material audiovisual, Isabela presentó una denuncia formal ante la Policía Civil de Mato Grosso. La acusación se centra en la divulgación no autorizada de imágenes personales, ya que el video circuló rápidamente en plataformas de redes sociales y grupos de WhatsApp. Esta acción derivó en el cierre temporal de las cuentas digitales del sacerdote, posiblemente como medida preventiva para mitigar el impacto reputacional.

El caso ha dividido opiniones en la comunidad de Nova Maringá, una localidad rural. Allí, la iglesia juega un rol central en la vida social y espiritual de los habitantes. Algunos feligreses expresan apoyo al sacerdote, citando su trayectoria en actividades pastorales, mientras que otros demandan una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

Respeto a los protocolos eclesiásticos

Las autoridades locales continúan analizando el incidente, incluyendo la revisión de las evidencias presentadas y las declaraciones de los involucrados. Este tipo de controversias en entornos religiosos no es aislado en Brasil. En ese país, la Iglesia Católica ha enfrentado escrutinios por conductas de sus miembros en los últimos años. Sin embargo, el enfoque actual se mantiene en los detalles específicos de este suceso, con énfasis en la protección de la privacidad y el respeto a los protocolos eclesiásticos.

La Policía Civil no ha proporcionado actualizaciones adicionales sobre el avance de la denuncia, pero se espera que el proceso legal determine responsabilidades en los próximos días. La difusión viral del video ha resaltado temas como la privacidad en redes sociales y las dinámicas internas en comunidades religiosas, atrayendo atención más allá de la región.