Un sismo de 5.3 grados se registró este lunes frente a las costas de Ecuador

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Un sismo de magnitud 3.5 se registró en Ecuador a las 06h31 del 29 de septiembre de 2025.
Ecuador es un país con alta actividad sísmica.
Ecuador es un país con alta actividad sísmica.

Este lunes 29 de septiembre de 2025 inició con un sismo frente a las costas de Ecuador, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

De acuerdo a la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 06h31, sintiéndose en la provincia de Santa Elena.

Sismo se dio frente a Salinas

El instituto añadió que el temblor fue de magnitud 3.5 en la escala abierta de Richter. Además, el epicentro fue a 27 kilómetros de profundidad y a 48,61 kilómetros de las costas de Salinas, en la ya mencionada provincia de Santa Elena. Al momento no hay reporte de daños o personas afectadas por este nuevo sismo.

Cabe recordar que Ecuador es un país de alto riesgo sísmico debido a su ubicación en la zona de colisión de la placa de Nazca y la placa continental Sudamericana, lo que da lugar a una actividad tectónica intensa.

La zona sísmica con mayor peligro se encuentra en la región de la Costa y el Centro-Sur del país, donde se ubican provincias como Esmeraldas, Manabí y Guayas.

En Manabí se reportó un enjambre sísmico

La Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG) del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) monitorea desde el 5 de septiembre un enjambre sísmico activo al oeste de las costas de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Según el Instituto Geofísico, estos enjambres están asociados a rupturas de pequeñas zonas en la interfaz de contacto entre las placas de Nazca y Sudamérica. Esto es resultado de un proceso conocido como deslizamiento lento o sismo lento.

Este deslizamiento lento genera movimiento continuo y progresivo, apenas perceptible para la población y detectable solo mediante sistemas GPS de alta precisión. Parte de este movimiento se traduce en sismos localizados, como los actualmente registrados.

Históricamente, en esta zona se han documentado varios enjambres sísmicos con una frecuencia promedio de cada 3 a 4 años. Sin embargo, el número total de sismos, su duración y magnitudes varían en cada episodio.

Recomendaciones a la ciudadanía ante sismos

Ante este tipo de fenómenos, las autoridades recomiendan:

  • Mantener la calma y estar informados por medios oficiales del IG-EPN y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.
  • Revisar y actualizar planes familiares de emergencia.
  • Tener listo un kit de emergencia básico con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil y medicamentos esenciales.

Aunque este enjambre no ha causado afectaciones, las zonas cercanas al epicentro —como Puerto López, Salango y Machalilla— deben permanecer atentas a las actualizaciones técnicas.

