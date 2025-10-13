Un taxista fue asesinado de varios disparos en la parroquia Tarqui en Manta

Ricardo Mero, taxista de la cooperativa Laercio Chiroboga, resultó asesinado la tarde de este lunes 13 de octubre en un violento ataque. El hecho se registró en la calle 104 y avenida 107, parroquia Tarquia, Manta. Sujetos en motocicleta persiguieron al conductor y le dispararon en múltiples ocasiones, según testigos presenciales.

El hecho ocurrió cerca de un local comercial en la mencionada intersección. En un intento por escapar, Mero colisionó su vehículo, un taxi con disco 180, contra un poste de alumbrado público. Personal de la Policía Nacional acudió rápidamente al lugar y acordonó un perímetro de cuatro cuadras para resguardar la escena e impedir el acceso de personas. Familiares de la víctima llegaron minutos después del incidente.

Taxista asesinado quedó dentro de la unidad

Este asesinato eleva a 416 las muertes violentas registradas en 2025 en el distrito policial que abarca Manta, Montecristi y Jaramijó, según datos oficiales. La violencia en esta zona, marcada por enfrentamientos entre grupos delictivos y ajustes de cuentas, continúa siendo un desafío para las autoridades. La parroquia Tarqui, en particular, ha sido señalada como una de las áreas más afectadas por la inseguridad en Manta.

La Policía Nacional no ha proporcionado detalles sobre los responsables del ataque ni los motivos detrás del crimen. Sin embargo, el modus operandi, con sicarios en motocicleta, es similar a otros casos reportados en la ciudad. En Manta, el crimen organizado ha incrementado su presencia. Las investigaciones están en curso para identificar a los autores y esclarecer las circunstancias del homicidio.

Incremento de patrullajes y controles

El aumento de la violencia en Manta refleja un problema estructural en la provincia de Manabí, donde las autoridades han intensificado operativos para combatir la delincuencia. Según un informe de la Gobernación de Manabí, en 2024 se implementaron medidas como el incremento de patrullajes y controles, pero los índices de criminalidad persisten.

La muerte de Mero se suma a una serie de incidentes que han generado preocupación entre los residentes y gremios de transportistas, quienes exigen mayor seguridad.Las autoridades han instado a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir a las investigaciones. Este caso pone de relieve la urgencia de abordar la inseguridad en Manta, una ciudad que enfrenta retos significativos para garantizar la tranquilidad de sus habitantes. (17)