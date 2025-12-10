Mujeres, víctimas de violencia de género, obtuvieron sus licencias profesionales

Un total de 41 mujeres, todas víctimas o sobrevivientes de violencia de género, obtuvieron sus licencias profesionales de conducir tipo D. Lo harán tras culminar la formación otorgada mediante un convenio entre el Municipio de Quito y el Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha. Esta iniciativa se creó para impulsar su autonomía económica y ampliar su inserción laboral en el transporte público. El evento será este jueves 11 de diciembre en el Salón de la Ciudad de Quito,

Como parte del Plan Maestro de Movilidad, el Municipio informó que este grupo forma parte del programa de 300 becas completas. Esta ayuda se destinó a mujeres cabezas de hogar, víctimas o sobrevivientes de violencia. El proyecto se enmarca en la estrategia municipal para promover la inclusión, fortalecer capacidades laborales y reducir brechas de género en sectores históricamente masculinizados.

Licencias profesional abren paso en el mercado laboral

Según datos oficiales difundidos por la Alcaldía, la formación especializada permitió que las participantes adquirieron habilidades técnicas y certificación profesional. Ahora pueden operar unidades de transporte de pasajeros y carga pesada, así como para desempeñarse en servicios de taxis y vehículos cooperados. La autoridad municipal destacó que el proceso incluyó acompañamiento integral y espacios de fortalecimiento personal.

El Municipio señaló que esta acción busca consolidar un sistema de movilidad más seguro, accesible e inclusivo, alineado con los objetivos del Plan Maestro de Movilidad. De acuerdo con la entidad, experiencias previas demuestran que las unidades operadas por mujeres presentan menores índices de siniestralidad. Aquello contribuye a mejorar la confianza de los usuarios y la calidad del servicio.

Cumplieron con estándares técnicos

Para la administración municipal, las 41 graduadas representan “el espíritu de las Mujeres que mueven a Quito” y son un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y superación. La ceremonia de graduación marcará el cierre de un ciclo de formación. De acuerdo con el Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha, el proceso se desarrolló bajo los estándares técnicos requeridos para la obtención de la licencia profesional tipo D.

Con ello, las nuevas conductoras quedan habilitadas para incorporarse a rutas urbanas, interparroquiales, transporte institucional. También a empresas de carga y otros servicios que requieren conductores certificados. En el contexto nacional, la participación de mujeres choferes profesionales ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. Este se ha visto impulsado por programas de capacitación y políticas orientadas a la igualdad laboral.

Buscan un sistema de movilidad más equitativo

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo reportó en 2021 que la representación femenina en el transporte en América Latina y Ecuador se mantiene en torno al 10%. Se trataba de una cifra que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo iniciativas de equidad e inclusión. Para este 2025 esa brecha tuvo un incremento que llegó hasta el 22%

Con la incorporación de este nuevo grupo de conductoras, la ciudad avanza en la construcción de un sistema de movilidad más equitativo. Al mismo tiempo que amplía las oportunidades económicas para mujeres que han enfrentado situaciones de violencia y buscan consolidar un proyecto de vida autónomo y sostenible.