Condenan a 29 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente y luego asesinó a su expareja

Un tribunal penal de Guayaquil condenó a César Narciso P. R. a 29 años y cuatro meses de prisión por los delitos de violencia sexual contra su expareja. Los hechos, según las autoridades de justicia, se registraron en septiembre de 2023. La Fiscalía General del Estado informó que el sentenciado agredió físicamente a la víctima. También la retuvo encerrada durante dos días en su domicilio del noreste de Guayaquil y la violó repetidamente.

Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2023, cuando el agresor sorprendió a la mujer en su vivienda, ubicada en el cerro San Eduardo, la golpeó y la obligó a ingresar al interior. Tras mantenerla retenida, la víctima logró escapar y fue auxiliada por vecinos, quienes alertaron a la Policía Nacional. El sujeto resultó detenido inicialmente, pero durante la audiencia de formulación de cargos, un juez dispuso medidas sustitutivas.

La expareja denunció, pero no sirvió de nada

Tres meses después, en la víspera de Nochebuena de 2023, César Narciso P. R. asesinó a su expareja y huyó a Perú, donde permaneció prófugo. La Fiscalía solicitó la difusión roja de Interpol, lo que facilitó su localización, captura y extradición a Ecuador en agosto de 2025. Esto permitió reanudar el proceso por violencia sexual y violación, así como iniciar una investigación separada por el feminicidio.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas como testimonios de la víctima (antes de su asesinato), peritajes médicos que confirmaron las agresiones y violaciones, y registros de la retención. El tribunal acogió unánimemente la tesis fiscal y, además de la pena privativa de libertad, impuso una multa de 501.020. También dispuso una reparación integral de 5 mil dólares a favor de la familia de la víctima.

Tres de cada diez mujeres experimentado violencia sexual

Este caso resalta las consecuencias de medidas cautelares insuficientes en delitos de violencia de género. En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Por otra parte, tres de cada diez mujeres han experimentado violencia sexual. La violencia psicológica es la más prevalente, afectando a más del 50% de las mujeres en todas las provincias.

La sentencia se enmarca en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la violación con penas agravadas cuando implica violencia o retención. Organizaciones como la Fundación Aldea monitorean feminicidios en el país, registrando cientos de casos anuales, muchos vinculados a parejas o exparejas. La extradición desde Perú subraya la cooperación internacional en delitos de género