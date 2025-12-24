Niña de tres años fue rescatada tras denuncia por posible abandono en Cumbayá

Una alerta ciudadana permitió el rescate de una niña de tres años la noche del 22 de diciembre de 2025 en el sector de Cumbayá, nororiente de Quito. La menor se encontraba en condiciones de vulnerabilidad, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional. De manera inmediata se tomaron medidas de protección por parte de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).

Según información oficial, personal policial acudió al sector de San Juan luego de recibir una denuncia de moradores que advertían sobre una posible situación de abandono infantil. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la niña se encontraba sentada sobre una acera. La menor estaba acompañada por un adulto que presentaba evidentes signos de embriaguez.

Niña estaba en compañía de un hombre

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, residentes del sector señalaron que la menor vivía en situación de calle junto a sus progenitores. Los padres, según los vecinos, tendrían problemas relacionados con el consumo de droga y también alcohol. Ante este escenario, los agentes activaron los protocolos de protección infantil establecidos para este tipo de casos.

La Policía notificó de inmediato a la Dinapen, unidad especializada encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta dependencia asumió el procedimiento y dispuso el traslado de la menor a una casa de salud para una valoración médica integral. A la niña la llevaron al hospital de Yaruquí, donde recibió atención médica y fue evaluada por personal especializado.

Adopción de medidas de protección temporales

Tras la revisión, la Dinapen inició los trámites legales correspondientes para garantizar su protección y acogimiento, conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre niñez y adolescencia. Las autoridades informaron que el proceso incluye la evaluación de la situación familiar de la menor y la adopción de medidas de protección temporales. Esto mientras se determina su entorno más adecuado y seguro.

Estos procedimientos se desarrollan bajo la coordinación de las instituciones competentes del sistema de protección integral. La Policía Nacional destacó la importancia de la participación ciudadana para la detección temprana de casos de riesgo infantil. Según la institución, las denuncias oportunas permiten una intervención rápida de las unidades para prevenir situaciones que puedan afectar la integridad de menores de edad.

Mecanismos de protección correspondientes

Un caso similar se registró hace aproximadamente un mes en el norte de Quito. En esa oportunidad, vecinos del sector de Carapungo alertaron sobre presuntos hechos de maltrato infantil que afectan a dos niños y una adolescente. La situación se viralizó en redes sociales y derivó en la intervención conjunta de la Dinapen, el Cuerpo de Bomberos de Quito y el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier indicio de abandono, maltrato o vulneración de derechos de niños y adolescentes a través de los canales oficiales, con el fin de activar los mecanismos de protección correspondientes y garantizar su seguridad.