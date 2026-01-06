COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Una bebé herida y su padre fallecido tras violento ataque armado en el que hubo más de 70 disparos

Según información policial, en el sur de Guayaquil, los sicarios abandonaron el vehículo utilizado en el ataque y estaba reportado como robado.
Una bebé de apenas siete meses de nacida figura como las afectadas de un ataque armado perpetrado por varios delincuentes.
El ataque se registró en el sector conocido como Casas Colectivas en el centro de Guayaquil.
Una bebé de apenas siete meses de nacida figura como las afectadas de un ataque armado perpetrado por varios delincuentes.
El ataque se registró en el sector conocido como Casas Colectivas en el centro de Guayaquil.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Una bebé de apenas siete meses de nacida figura como las afectadas de un ataque armado perpetrado por varios delincuentes. Ocurrió en el sector conocido como Casas Colectivas, en el centro sur de Guayaquil. El violento hecho dejó un hombre muerto y tres personas heridas, entre ellas la bebé de siete meses, quien era hija de la víctima mortal. Los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas se encontraba reunido en una cancha del sector.

Los agresores llegaron a bordo de un vehículo y dispararon indiscriminadamente más de 70 veces contra los presentes. La bebé de siete meses resultó alcanzada por un proyectil en la cabeza mientras estaba en brazos de su padre. El hombre falleció en el lugar. Agentes de la unidad de Criminalística Policía Nacional acudieron al sitio y recabaron aproximadamente 70 casquillos balísticos de pistola y fusil.

Bebé herida está en condición de gravedad

Según información policial, en el sur de Guayaquil, los sicarios abandonaron el vehículo utilizado en el ataque. Se confirmó que el automotor estaba reportado como robado. La víctima mortal era un joven de 19 años. Los otros dos heridos son hombres de 19 y 22 años, a quienes trasladaron a casas de salud para recibir atención médica. El estado de salud de la bebé de siete meses no ha sido detallado por las autoridades hasta el momento.

Este incidente se suma a la ola de violencia que afecta a Guayaquil, epicentro de la inseguridad en Ecuador. Allí, los ataques armados relacionados con disputas entre grupos delictivos organizados han incrementado en los últimos años. La ciudad portuaria registra la mayoría de los homicidios a nivel nacional, atribuidos principalmente a conflictos por el control territorial vinculado al narcotráfico y microtráfico.

Operativos permanentes del Bloque de Seguridad

La Policía Nacional investiga las causas del atentado, que presumen responde a ajustes de cuentas entre bandas criminales. En el lugar del suceso, las autoridades acordonaron la zona para realizar el levantamiento de indicios y entrevistas a testigos. Guayaquil enfrenta un contexto de alta criminalidad, con operativos permanentes del Bloque de Seguridad –integrado por Policía y Fuerzas Armadas– para contrarrestar las actividades de organizaciones delictivas.

En sectores populares como Casas Colectivas, los residentes han reportado recurrentes episodios de tiroteos que afectan a la población civil. Las autoridades reiteraron que continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Este tipo de ataques armados en espacios públicos ha generado alarma en la comunidad, que demanda mayor presencia policial y medidas para reducir la violencia. (17)

