Chiva turística se prendió en llamas en la avenida Amazonas durante las festividades de Quito

Una chiva turística se incendió en la avenida Amazonas, en el norte de Quito, durante la madrugada de este sábado 6 de diciembre de 2025. Ocurrió en el marco de las celebraciones por los 491 años de fundación de Quito. El incidente, captado en un video difundido en redes sociales, involucró a ocupantes que evacuaron con la ayuda de agentes policiales en patrullaje. El incidente no dejó víctimas mortales ni personas heridas.

La causa preliminar apunta a una falla en el generador del vehículo, lo que generó un conato de incendio en la parte baja del vehículo. El conductor actuó rápidamente e impidió que las llamas envuelvan todo el automotor. El suceso ocurrió alrededor de las 00h53 en la intersección de la avenida Amazonas y Japón. En las imágenes compartidas inicialmente en plataformas como Facebook e Instagram por cuentas locales, se observa a la chiva en llamas.

Chiva pudo terminar ennvuelta en llamas

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre el evento, aunque la AMT ha descartado que se trate de un accidente de tránsito. Se presume que se trató de una posible manipulación inadecuada del generador al recargarlo. Con la ayuda de extintores que prestaron otros conductores se apagaron las llamas y se evitó que todo el vehículo fuera consumido.

Este es el segundo incidente con chivas en pocos días durante las fiestas de Quito. El jueves 4 de diciembre, otra chiva se volcó en las avenidas Naciones Unidas y 10 de Agosto, con cerca de 40 personas a bordo, resultando en nueve heridos. Autoridades municipales confirmaron posteriormente que ese vehículo carecía de los permisos necesarios para circular y operar como transporte turístico.

Salvoconducto que les permite operar

La AMT ha reiterado un llamado a la ciudadanía para verificar la legalidad de estos servicios, enfatizando la necesidad de revisiones técnicas vehiculares y documentación en regla. De acuerdo con datos de la AMT, todas las chivas deben someterse a un proceso de inspección y obtener un salvoconducto. Se trata del único documento que habilita su operación segura. De las 150 unidades que solicitaron este permiso para las fiestas, solo 85 lo lograron.

Las fiestas por la fundación de Quito, conmemorando el 6 de diciembre de 1534, incluyen tradicionalmente recorridos en chivas. Sin embargo, estos incidentes resaltan preocupaciones sobre la seguridad vial y el cumplimiento normativo en eventos masivos. La capital ecuatoriana, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, ve en estas celebraciones una oportunidad para promover su historia y cultura. Las celebraciones por los 491 años de Quito prosiguen.