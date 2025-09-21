Una espiral de violencia: Manabí ha sido testigo de cuatro linchamientos desde 2008

Manabí vive una ola de violencia que parece incontrolable, con más de 850 muertes violentas en lo que va del 2025. Dichos asesinatos por encargo, llamados sicariatos, se dan con más frecuencia en los cantones Manta y Portoviejo.

La tarde este domingo, un supuesto ataque sicario dejó a dos hombres calcinados en medio de una calle. El hecho, presenciado por decenas de personas, se dio en el cantón manabita de Santa Ana.

De acuerdo a la versión policial, los fallecidos primero abrieron fuego contra un grupo familiar. Sin embargo, las iniciales víctimas estaban armadas y respondieron a bala, para luego incinerar a los supuestos criminales a sueldo.

No es primer caso de linchamiento en Manabí

Desde 2008, este es el cuarto caso de linchamiento que se reporta en la provincia de Manabí. Es decir, son cuatro hechos de extrema violencia por parte de la ciudadanía en 17 años.

El primero se dio el lunes 7 de abril de 2008 en el cantón San Vicente. Allí, una multitud incineró a dos colombianos, a quienes acusaban de asesinato. De acuerdo a la información difundida en aquella época, los dos sujetos linchados «habrían robado y asesinado a un empresario de la localidad».

En medio de la ira, los habitantes de San Vicente golpearon a los sospechosos, los rociaron con combustible, los rodearon de palos secos y les prendieron fuego.

Quemados vivos en Navidad

El 25 de diciembre de 2021, en Bahía de Caráquez, cantón Sucre, fueron ajusticiados dos hombres tras el asesinato de un lugareño. «Son confirmadas tres víctimas, una presunta muerte selectiva y dos presuntos ajusticiados», indicó a la prensa el jefe de Policía del Distrito Sucre, Marco Arguello, en ese momento.

El oficial explicó que los dos ciudadanos, «aparentemente sicarios, impactaron más de 12 balas a la persona que se encuentra fallecida en el hospital». Esto dio inicio a «un tiroteo con los familiares de la víctima y las dos personas, presuntamente sicarios, caen de la motocicleta y son ajusticiados por los ciudadanos del sector».

En este caso, los supuestos sicarios también fueron rociados de gasolina y quemados vivos.

Otro caso en el norte de Manabí

El 31 de mayo de 2023, tres presuntos ladrones fueron quemados vivos en el sector Estero Seco, del cantón Pedernales.

Según un informe policial difundido en esa época, los hombres ingresaron a un negocio local para robar queso, lo que provocó la indignación de los vecinos, hartos de la creciente inseguridad.

La turba capturó a los sujetos, los golpeó y luego les habría prendido fuego. La escena de violencia también incluyó la incineración de una camioneta Mazda doble cabina, presuntamente utilizada por los delincuentes.

La violencia va en ascenso

Ecuador enfrenta una escalada de violencia ligada al crimen organizado, con más de 5.000 homicidios intencionales en los primeros siete meses de 2025, según reportes oficiales. Mientras que se han denunciado más de 2.000 secuestros y 10.700 extorsiones en lo que va del año, cifras récord que afectan a un tercio de la población.

En Manabí, la situación se agrava con 848 muertes violentas registradas desde el 1 de enero al 8 de septiembre de este año, impulsadas por disputas territoriales de bandas como Los Choneros y Los Lobos. A nivel cantonal, Manta y Portoviejo lideran las cifras de homicidios, registrando incluso asesinatos múltiples.

Hechos como el de hoy son muestra del ascenso de la violencia en Manabí y Ecuador. (13).