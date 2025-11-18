Una falla en Cloudflare afecta a diversos sitios web, como El Diario, X y ChatGPT

Este martes, 18 de noviembre de 2025, se reporta una interrupción global en los servicios del gigante de la infraestructura web, Cloudflare, que afecta a diversos sitios web.

Plataformas masivas, desde la red social X (ex Twitter) hasta el popular videojuego League of Legends y la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, experimentaron caídas o problemas de conexión a nivel mundial. En Ecuador, los sitios web de medios de comunicación como El Diario y Ecuavisa están sin acceso.

La empresa Cloudflare, que maneja un promedio de 81 millones de solicitudes HTTP por segundo, reconoció el problema en su página de estado. Sin embargo, el alcance total de la afectación y su causa exacta aún están bajo análisis.

Esta impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios. Aseguraron que “los consumidores se pueden encontrar con errores” al navegar. Las publicaciones no cargaban en gran parte del mundo.

Cloudflare: el efecto dominó en servicios críticos

El alcance de la falla va más allá de la red social de Elon Musk. Otras aplicaciones como Letterboxd, y la propia Downdetector, experimentaron bloqueos. Incluso varios servicios internos de Cloudflare también se vieron afectados.

Usuarios de ChatGPT informaron de grandes dificultades para utilizar la herramienta de inteligencia artificial. Rápidamente vincularon esta incidencia con los problemas centrales de Cloudflare. Los videojuegos también sufrieron un golpe duro. League of Legends registró numerosos fallos de conexión severos. Muchos jugadores quedaron imposibilitados de acceder a sus partidas.

El primer aviso surgió en la red social X. Los usuarios reportaron problemas de acceso. Esto se notó especialmente al usar la aplicación en su versión de escritorio. Los elementos multimedia, como vídeos e imágenes, simplemente dejaron de estar disponibles. Mientras Downdetector reportaba un aumento de incidencias, la plataforma misma falló.

La carga de contenido resultó imposible

“Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a ‘varios consumidores’”, informó la compañía en un comunicado. Esto puede afectar el funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones. El fallo inicial parecía limitado. Sin embargo, la complejidad del problema se hizo más grande con el paso de los minutos. La afectación de Cloudflare es estructural para Internet.

Las interrupciones también se reportaron en otros servicios populares. Destacaron plataformas basadas en inteligencia artificial como ChatGPT. Una variedad de medios de comunicación como El Diario y Ecuavisa también sufrieron. El medio manabita mostró explícitamente un “error de servidor interno” vinculado a la falla.

En el mundo gamer, se documentaron errores severos. Jugadores de League of Legends experimentaron interrupciones que les impidieron iniciar partidas. Esto evidenció un fallo de conectividad global. Pese al alcance del incidente, la causa original aún no es clara. Las primeras informaciones apuntaron a un fallo durante tareas de mantenimiento programado por Cloudflare. La empresa no dio los detalles exactos del incidente.

“Cloudflare había programado un mantenimiento (…) Pero sus servidores parecen no haber respondido bien”, reportó ADSLZone. Esto sugiere una combinación de factores. Ante estos errores masivos, los usuarios solo pueden esperar. Es una falla central en la que los clientes no pueden intervenir. Se necesita paciencia mientras la compañía trabaja en la recuperación de todos los servicios.