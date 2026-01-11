Una mujer embarazada resulta gravemente herida durante un accidente de tránsito en Portovejo, Manabí

Un aparatoso siniestro vial se registró la tarde de este domingo en la vía Portoviejo – El Zapallo, específicamente en el tramo conocido como la subida a la loma. En este lugar, un camión de color verde destinado a la distribución de agua potable sufrió un volcamiento lateral que movilizó a los organismos de socorro de la zona. En el interior del vehículo viajaba una mujer embarazada junto a su esposo e hijo menor de edad, quienes resultaron con heridas de diversa consideración tras el fuerte impacto. El camión quedó con su estructura de madera y cabina severamente dañadas tras el vuelco.

Las autoridades de tránsito que acudieron al sitio confirmaron que en el automotor se movilizaban tres personas que pertenecen a un mismo núcleo familiar. Entre los afectados se encuentra una mujer embarazada, identificada como Mariela Briones, quien fue atendida de urgencia para evaluar el estado de su gestación de apenas dos meses. Junto a ella viajaban el conductor del camión y un adolescente de 12 años, quienes también sufrieron golpes de importancia durante el volcamiento. Los moradores del sector ayudaron inicialmente en las labores de auxilio a las víctimas.

Detalles del trágico volcamiento en la pendiente

De acuerdo con el reporte preliminar de los agentes de policía, el camión verde con placas GEV-242 intentaba subir la pronunciada pendiente de la vía Cuatro Esquinas cuando ocurrió la tragedia. La cabina del vehículo quedó completamente aplastada contra el pavimento, lo que dificultó en un inicio la salida de los ocupantes, entre ellos una mujer embarazada. Los restos de los bidones de agua que transportaban quedaron esparcidos por toda la calzada, evidenciando la fuerza del accidente ocurrido en esta importante ruta manabita.

El estado de la vía ha sido señalado como un factor que pudo influir en el suceso, ya que la carretera se encontraba notablemente mojada al momento del percance. Varios conductores que transitaban por la zona mencionaron que sus vehículos también tenían dificultades para subir la loma debido a lo resbaladizo del suelo en ese sector. En medio de estas condiciones adversas, una mujer embarazada logró ser rescatada de la cabina siniestrada para ser llevada rápidamente a una clínica. La labor de los uniformados se centró en asegurar el área para evitar nuevos choques.

Identidad y origen de los heridos

Los integrantes de la familia accidentada han sido identificados como Marcelo Leones, quien conducía el camión, y su esposa Mariela Briones, quien es una mujer embarazada de aproximadamente ocho semanas. Ambos son oriundos de la parroquia Playa Prieta y se dedicaban diariamente a la venta y entrega de agua embotellada en diferentes sectores de Portoviejo. Según se conoció por los agentes, el señor Leones se encontraba en un estado de salud muy delicado, siendo trasladado de forma inmediata en el balde de una camioneta.

El tercer herido es el hijo de la pareja, un menor de 12 años que también presentaba múltiples traumatismos producto de las vueltas que dio el vehículo pesado antes de quedar estático. La preocupación de los testigos se centraba principalmente en la integridad de una mujer embarazada, debido al riesgo que el trauma físico representa para su proceso de maternidad inicial. Los tres heridos fueron llevados a distintas casas de salud de la capital manabita para recibir atención médica de varios especialistas. Se espera un reporte oficial sobre su evolución.

El recorrido de la familia Leones Briones

La familia se dirigía desde su lugar de origen hacia el centro de la ciudad para cumplir con sus compromisos de negocios y entregas a domicilio programadas. El camión, que lucía un logotipo con el nombre “Algo y Subita”, transportaba una gran cantidad de botellones que terminaron totalmente destruidos. En el trayecto por la vía El Zapallo, la situación se tornó crítica cuando perdieron la tracción, afectando directamente a una mujer embarazada que acompañaba la jornada laboral. La comunidad de Playa Prieta se encuentra expectante ante las noticias sobre la salud de sus vecinos.

Testigos en la escena relataron que el conductor, esposo de una mujer embarazada, quedó atrapado por unos momentos antes de ser extraído con ayuda de los ciudadanos presentes. El hombre presentaba un cuadro clínico crítico, lo que motivó su traslado urgente sin esperar a las ambulancias que estaban en camino al sitio del siniestro. Por su parte, el niño de 12 años mostraba signos de aturdimiento tras el fuerte golpe contra el parabrisas y el tablero del camión. La solidaridad de los conductores evitó que la situación pasara a mayores en ese instante inicial.

Procedimientos legales y peritajes en el sitio

Agentes de tránsito y de la Policía Nacional se encargaron de realizar el levantamiento de información y el procedimiento respectivo para determinar las causas reales del accidente. El camión GEV-242 deberá ser sometido a una revisión mecánica para descartar fallas en el sistema de frenos o dirección que pudieran haber puesto en peligro a una mujer embarazada. La zona del siniestro, que conecta El Rodeo con el puente de El Guabito, permaneció con tráfico restringido durante las labores de limpieza y retiro del pesado automotor.

La investigación determinará si el exceso de carga o el estado del pavimento fueron los causantes primordiales de que el vehículo terminara volcado. Para los familiares y amigos de los heridos, la prioridad actual es la recuperación de Marcelo y el bienestar de una mujer embarazada y su pequeño hijo. Este tipo de incidentes subraya la necesidad de extremar precauciones al transitar por vías con pendientes pronunciadas, especialmente durante días de lluvia. El periodismo local seguirá de cerca la evolución de este caso que conmueve a Portoviejo.