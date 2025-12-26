Mujer policía dio de bajas a dos delincuentes en moto durante un intento por asaltarla

Una mujer policía, quien regresaba de realizar compras para la Nochebuena se convirtió en víctima de un intento de asalto por parte de dos delincuentes en moto. El hecho terminó con la muerte de ambos agresores tras un intercambio de disparos. El incidente ocurrió en las calles de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los delincuentes intentaron robarle al cruzarle el vehículo.

La mujer, vestida de civil, se defendió con su arma de dotación, respondiendo a los tiros iniciales de uno de los asaltantes. Según informes de medios, la secuencia comenzó cuando la policía estaba a punto de descender de su automóvil. Los agresores, un hombre y una mujer, circulaban en una moto y bloquearon su paso con la intención de cometer el robo. Uno de ellos abrió fuego contra el carro de la agente, quien reaccionó disparando en defensa propia.

Mujer policía resultó ilesa del ataque

Esta acción inmediata permitió neutralizar la amenaza, aunque derivó en el fallecimiento de los delincuentes. La asaltante femenina murió en el lugar del hecho debido a las heridas recibidas. Su cómplice masculino, por su parte, intentó huir a pie tras el tiroteo, pero cayó herido a pocos metros de distancia y perdió la vida poco después. Su muerte se dio antes de que llegara asistencia médica.

Testigos oculares reportaron la rapidez del episodio, que duró solo minutos y generó conmoción en el barrio residencial de Quilmes. Inmediatamente después, ambulancias del servicio de emergencias y patrullas policiales arribaron al sitio, acordonando la zona para preservar la escena y facilitar las pericias iniciales. La Policía inició una investigación exhaustiva, recolectando evidencia en la vía pública, incluyendo casquillos de bala y dos armas.

Se espera que los peritos balísticos y forenses determinen la dinámica exacta del enfrentamiento, mientras se verifica si los asaltantes tenían antecedentes penales. Este suceso se enmarca en el contexto de creciente inseguridad vial en la provincia de Buenos Aires. Allí, los asaltos motorizados representan un porcentaje significativo de los delitos reportados, según datos oficiales de años recientes.

La agente policial actuó en legítima defensa

Autoridades locales han intensificado operativos de prevención durante las fiestas de fin de año, período en que aumenta la actividad comercial y los movimientos de personas con compras navideñas. La agente involucrada no resultó herida y coopera con la investigación, que busca esclarecer si actuó en legítima defensa, conforme a protocolos policiales.

Hasta el momento, no se han reportado otros involucrados ni conexiones con bandas organizadas, aunque la pesquisa continúa. Vecinos de Quilmes expresaron preocupación por la violencia en las calles, destacando la necesidad de mayor presencia policial en zonas periféricas. La Justicia provincial ha tomado intervención para analizar el caso, priorizando la recolección de pruebas objetivas.