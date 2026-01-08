Una niña de apenas 10 años de edad permanece grave por complicaciones luego de un parto

Una niña de 10 años, identificada como Deysi “N”, permanece en estado grave en un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México. Esto tras dar a luz a un bebé prematuro. El caso, que involucra a un joven de 18 años que se presentó como su esposo y posteriormente desapareció, ha activado una investigación por presunto abuso sexual y cohabitación forzada. La menor ingresó a la casa de salud acompañada por el joven que se identificó como su pareja.

Tras el parto prolongado, presentó severas complicaciones, incluyendo aplastamiento de vejiga y uretra, así como daños en tejidos internos. Posteriormente, fue trasladada al Hospital de las Culturas, donde permanece bajo observación estricta con pronóstico reservado. El bebé nació dos semanas antes de lo previsto y también se encuentra delicado, aunque sobrevivió al alumbramiento.

Niña de 10 años con su cuerpo inmaduro

La inmadurez física de la niña, con un peso inferior a las 80 libras kilos y estatura de poco más de 1,20 metro, contribuyó a las complicaciones, según reportes médicos. Un trabajador social denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, lo que inició una carpeta de investigación. El joven de 18 años desapareció tras dejar a la menor en el hospital. Las autoridades buscan determinar responsabilidades penales.

El matrimonio infantil está prohibido en México desde las reformas al Código Civil Federal, que establecen los 18 años como edad mínima para contraer nupcias sin excepciones (artículo 148). El Código Penal Federal tipifica la cohabitación forzada con menores de 18 años en el artículo 209 Quáter. Allí se establecen penas de ocho a 15 años de prisión, agravadas en casos de víctimas indígenas o afromexicanas.

Problemática del embarazo infantil

Además, el abuso sexual o violación de menores conlleva sanciones de seis a 20 años de cárcel, según la gravedad y la legislación local. Las penas se extienden a familiares o terceros que faciliten, consientan u omitan denunciar estas situaciones. Este caso, originado en el municipio indígena de San Juan Chamula, resalta la problemática del embarazo infantil en regiones vulnerables de México.

Las autoridades analizan el entorno familiar y social de la menor para esclarecer cómo se permitió la situación. Tanto Deysi “N” como el recién nacido continúan bajo vigilancia médica intensiva en Chiapas. La investigación avanza para establecer las circunstancias del embarazo y posibles responsabilidades, en un hecho que ha generado atención nacional sobre la protección de menores contra la violencia sexual.