Una niña de 10 años, la víctima más joven del atentado en Bondi Beach

La víctima más joven del ataque armado ocurrido el domingo 14 de diciembre durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, Sídney, fue identificada como Matilda Poltavchenko, una niña de 10 años, fallecida tras el atentado que dejó 15 muertos en total y más de 40 heridos, según confirmaron autoridades y familiares.

El ataque se produjo en Archer Park, un espacio cercano a la playa de Bondi Beach, donde se desarrollaba un evento comunitario al aire libre con motivo del inicio de Janucá. La actividad congregó a familias, niños y adultos mayores, lo que explica la amplia franja etaria de las víctimas registradas.

De acuerdo con la Policía de Nueva Gales del Sur, dos hombres armados abrieron fuego contra la multitud en plena tarde. La situación provocó pánico generalizado y la inmediata intervención de los servicios de emergencia, que trasladaron a los heridos a distintos centros de salud.

Las autoridades sanitarias confirmaron que el saldo fue de 15 personas fallecidas y al menos 40 heridas, con edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Entre ellas, Matilda Poltavchenko quien es la víctima más joven del atentado.

Identidad y contexto de la menor fallecida

La identidad de Matilda Poltavchenko, de 10 años, la confirmó su familia horas después del ataque. Según información difundida por medios locales, la niña se encontraba participando del evento junto a familiares cuando ocurrió el tiroteo.

Familiares directos señalaron que Matilda estaba acompañada por su hermana al momento del ataque. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción tanto en la comunidad judía local como en la sociedad australiana en general, debido a su corta edad.

Docentes y personas cercanas describieron a la menor como una estudiante activa y bien integrada a su entorno escolar. Una profesora impulsó una campaña solidaria destinada a apoyar a la madre de la niña, iniciativa que se difunde públicamente en plataformas digitales.

Investigación y características del ataque en Bondi Beach

Las fuerzas de seguridad identificaron a los agresores como padre e hijo, de 50 y 24 años, ambos residentes de Sídney. El mayor de ellos murió en el lugar de los hechos, mientras que el joven permanece hospitalizado en estado crítico, bajo custodia policial.

Durante los allanamientos posteriores, la policía informó el hallazgo de banderas vinculadas al grupo extremista ISIS en uno de los vehículos relacionados con los atacantes. Por este motivo, el caso se investiga como un acto de terrorismo con motivación antisemita.

La investigación continúa abierta y las autoridades indicaron que se analizan registros de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y otros elementos probatorios para esclarecer completamente lo sucedido.

Reacciones oficiales y duelo nacional

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el ataque como un acto de terrorismo y antisemitismo, y anunció que las banderas ondearán a media asta en todo el país en señal de duelo.

Autoridades federales y estatales reiteraron su compromiso con la seguridad de las comunidades y expresaron condolencias a las familias de las víctimas, en especial a los allegados de la menor fallecida.

El atentado ha generado un profundo impacto en Australia, mientras continúan los homenajes y el acompañamiento institucional a las familias afectadas, en un contexto de condena internacional y refuerzo de medidas de seguridad.