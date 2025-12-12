COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Una niña de dos años murió tras un ataque de un pitbull y sus padres enfrentan cargos de homicidio

Una pareja de Oklahoma fue acusada de homicidio tras la muerte de su hija de dos años, atacada por un perro peligroso que ya la había mordido antes.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un caso que ha generado profunda conmoción en Oklahoma derivó en la imputación penal de Darci Lambert (24) y Jorden McGuire (34), padres de la pequeña Locklynn Rose McGuire, quien murió luego de sufrir un ataque brutal por parte del perro de la familia dentro de su vivienda. El can de raza pitbull.

El hecho ocurrió el 18 de noviembre, cuando agentes de la Policía de Oklahoma City acudieron al domicilio tras recibir un llamado de emergencia por una niña que no respiraba. Al ingresar, los oficiales hallaron el cuerpo de la menor con múltiples mordidas y lesiones graves, compatibles con el ataque de un animal, según detalló la Fiscalía del Condado de Oklahoma.

Los investigadores confirmaron que el ataque lo perpetró uno de los perros que vivían en la casa. En el lugar se encontraron cuatro perros, de los cuales tres estaban en estado de desnutrición, además de una rata y dos lagartos barbudos. Bienestar Animal de la ciudad retiró a los animales de la vivienda.

Antecedentes que agravaron la acusación

La investigación reveló un dato clave: Locklynn ya había sido atacada por el mismo perro el 6 de noviembre, apenas doce días antes de su muerte. En ese episodio, la niña sufrió la pérdida parcial de una oreja y recibió atención en el Hospital Infantil de la Universidad de Oklahoma, donde la sometieron a una cirugía plástica.

A pesar de este antecedente documentado, la fiscalía sostiene que los padres permitieron que la menor continuara conviviendo con el animal, plenamente conscientes del riesgo que representaba. Según la acusación formal, Lambert y McGuire “fallaron maliciosamente en proteger a su hija y la dejaron expuesta a un perro peligroso”.

Los fiscales indicaron además que, el día de la tragedia, a la niña la dejaron sola en una habitación con el perro durante un periodo prolongado, antes de ser encontrada sin vida.

Postura de la fiscalía por ataque a niña

La fiscal de distrito del condado de Oklahoma, Vicki Zemp Behenna, calificó el caso como “indescriptiblemente trágico” y afirmó que la conducta de los padres fue determinante en el desenlace fatal.

De acuerdo con el comunicado oficial, la fiscalía considera que hubo una indiferencia total hacia la salud, seguridad y bienestar de la menor, agravada por el conocimiento previo de que el animal ya había atacado a la niña.

Como resultado, a ambos padres se los acusó de homicidio en primer grado y dos cargos adicionales de crueldad animal, relacionados con el estado de los perros hallados en la vivienda.

Consecuencias legales

Las autoridades confirmaron que Darci Lambert y Jorden McGuire permanecen detenidos, con una fianza fijada en un millón de dólares cada uno. En caso de ser declarados culpables, podrían enfrentar una condena de cadena perpetua, según la legislación estatal.

La decisión de formular cargos agravados se tomó tras revisar lo que la fiscalía describió como “detalles horrendos del caso”, que incluyeron pruebas de negligencia reiterada y la existencia de ataques previos.

Reacción de la comunidad

El fallecimiento de Locklynn Rose McGuire generó una fuerte reacción en la comunidad local. Familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para cubrir los gastos del funeral. En esta describieron a la niña como “pura luz, curiosa, gentil y llena de alegría”.

La campaña señaló que su muerte “inesperada y devastadora” dejó a la familia extendida profundamente afectada. La menor estaba próxima a cumplir tres años en diciembre, según relataron sus familiares.

Investigación en curso

Las autoridades continúan recopilando evidencia y evaluando testimonios mientras el proceso judicial avanza. El caso ha reavivado el debate en Oklahoma sobre la responsabilidad parental, la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la intervención de los servicios de protección infantil tras incidentes graves.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El rey de Noruega recibe a María Corina Machado en el Palacio Real de Oslo tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

Una niña de dos años murió tras un ataque de un pitbull y sus padres enfrentan cargos de homicidio

El FC Barcelona apunta a su quinta victoria seguida a manos de CS Osasuna y a más ventaja en LaLiga

Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro

Inter Miami ejerce opción de compra por Rodrigo De Paul y lo confirma como Jugador Franquicia hasta 2029

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El rey de Noruega recibe a María Corina Machado en el Palacio Real de Oslo tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

Una niña de dos años murió tras un ataque de un pitbull y sus padres enfrentan cargos de homicidio

El FC Barcelona apunta a su quinta victoria seguida a manos de CS Osasuna y a más ventaja en LaLiga

Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro

Inter Miami ejerce opción de compra por Rodrigo De Paul y lo confirma como Jugador Franquicia hasta 2029

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El rey de Noruega recibe a María Corina Machado en el Palacio Real de Oslo tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

El FC Barcelona apunta a su quinta victoria seguida a manos de CS Osasuna y a más ventaja en LaLiga

Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro

Inter Miami ejerce opción de compra por Rodrigo De Paul y lo confirma como Jugador Franquicia hasta 2029

Educación financiera infantil: así funciona un banco explicado para niños

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO