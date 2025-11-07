Una nueva vía reducirá las horas de traslado entre Quito y Guayaquil

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) anunció la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) con una compañía de Corea del Sur para construir una nueva vía que reducirá las horas de traslado entre Quito y Guayaquil.

Este acuerdo con Korea Expressway Corporation (KEC) busca fortalecer la conectividad nacional y promover un desarrollo sostenible en Ecuador.

La infraestructura vial fortalecerá la conectividad entre regiones y facilitará el transporte hacia el puerto de Guayaquil, impulsando el desarrollo productivo en Ecuador, informó el MIT.

Cooperación internacional para mejorar vías estratégicas

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, resaltó que el acuerdo refleja un compromiso para desarrollar estudios de prefactibilidad y factibilidad. Además, enfatizó que la colaboración permitirá evaluar esquemas de financiamiento innovadores y promover soluciones viales modernas y seguras.

Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo Internacional de KEC, Chansu Reem, afirmó que esta cooperación refuerza la relación bilateral y facilita compartir la experiencia técnica de Corea en la planificación y construcción de autopistas sostenibles.

La colaboración busca también fomentar soluciones viales inteligentes y promover el desarrollo económico en Ecuador.

Impacto en la conectividad y movilidad en Ecuador

Desde el Ministerio de Transporte, aseguraron que la modernización del corredor vial Cuenca-Guayaquil impulsará el desarrollo productivo, además de mejorar la movilidad regional.

“La construcción de esta carretera fortalecerá la infraestructura vial nacional, optimizando los tiempos de traslado y ofreciendo una movilidad más eficiente y segura. El acuerdo también presenta avances clave en la conectividad entre la Sierra y la Costa, facilitando el transporte hacia los principales puertos de Guayaquil. La iniciativa forma parte de los esfuerzos estratégicos para potenciar el crecimiento económico del país mediante una infraestructura vial moderna y sostenible. La firma del convenio refleja el avance en la gestión de proyectos viales con tecnología y experiencia internacional”, informaron a través de un comunicado.