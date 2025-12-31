COMUNIDAD POR USD 1
Esposos en estado crítico tras ser baleados por sicarios en el barrio Las Vegas, en Manta

Agentes de Criminalística recolectaron cerca de doce casquillos en la escena del atentado, y vecinos reportaron haber escuchado múltiples disparos.
Una pareja de esposos, identificada como Eduardo Montesdeoca, de 38 años, y Melissa Zamora, de 35 años, resultó gravemente herida en un ataque armado. El suceso se registró la noche de este  martes 30 de diciembre en el barrio Las Vegas, de la ciudadela 20 de Mayo, en Manta. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:40, cuando las víctimas conversaban con vecinos en una esquina de este populoso sector.

Desconocidos llegaron disparando directamente contra ellos. Según testigos, los atacantes, presuntos sicarios, se acercaron al grupo y abrieron fuego selectivamente contra la pareja. Se informó que Eduardo y Melissa, habían llegado de visita al barrio. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar. muertes violentas mantienen una tendencia al alza., trasladándolos en vehículos particulares a una casa de salud cercana.

Pareja de esposos estaba de visita en el sector

Agentes de Criminalística recolectaron cerca de doce casquillos en la escena del atentado, y vecinos reportaron haber escuchado múltiples disparos. La Policía Nacional investiga el móvil del atentado, que se enmarca en la ola de violencia que afecta a Manta. Este suceso mantiene la cifra de muertes violentas en el Distrito Manta –que incluye los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó– a 511 en lo que va de 2025.

El Distrito Manta se consolida como uno de los focos más críticos de violencia  en la provincia de Manabí. Posee un récord histórico de homicidios que supera las 500 casos registrados hasta mediados de diciembre. La violencia en el distrito ha sido atribuida principalmente a disputas territoriales entre grupos delictivos organizados, vinculados al narcotráfico y sicariato.

Muertes violentas mantienen una tendencia al alza

Durante 2025, se han reportado múltiples ataques armados en vías públicas, mercados y barrios populares, con picos de crímenes en meses como julio y septiembre. Autoridades policiales han intensificado operativos en zonas de alto riesgo, incluyendo patrullajes y controles. Pese a aquello, los índices de muertes violentas mantienen una tendencia al alza.

La provincia de Manabí acumula más de 1.200 muertes violentas en el año, concentrando el 70% en distritos como Manta y Portoviejo. Casos similares de sicariato han generado alarma en sectores como Tarqui, Eloy Alfaro y otros barrios periféricos, donde los ataques ocurren frecuentemente en horarios nocturnos. La Policía llama a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas para prevenir nuevos hechos. (17)

