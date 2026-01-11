Una presunta explosión de gas deja ocho fallecidos y 12 heridos en una boda

Al menos ocho personas fallecieron y otras 12 resultaron heridas tras una fuerte explosión ocurrida durante la celebración de una boda en Islamabad, Pakistán.

El incidente, provocado presuntamente por el estallido de una bombona de gas, causó el colapso parcial de infraestructuras residenciales. Esto, movilizó de inmediato a los cuerpos de socorro hacia la zona de la tragedia para el rescate de sobrevivientes.

Celebración de una boda terminó en tragedia

El comisario adjunto de la capital paquistaní, Sahibzada Yusuf, confirmó que la magnitud de la detonación fue tal que reventó cuatro domicilios próximos al lugar de la boda. Según los informes oficiales preliminares, entre las víctimas mortales se encuentra la pareja de recién casados, quienes celebraban su unión junto a familiares y amigos en el momento del siniestro.

Las autoridades de seguridad y servicios de emergencia acordonaron el área afectada para facilitar las labores de remoción de escombros. Los heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos, donde varios se encuentran en estado crítico debido a las quemaduras y traumatismos provocados por la caída de estructuras sólidas tras la onda expansiva.

Labores de rescate e investigación oficial

Equipos de rescate realizan un rastreo exhaustivo entre los escombros en busca de posibles víctimas adicionales que pudieran haber quedado atrapadas bajo el hormigón.

El oficial Yusuf declaró al diario local ‘Dawn’ que las operaciones continuarán hasta asegurar que no existan más personas desaparecidas bajo los restos de las viviendas destruidas.

Aunque las investigaciones técnicas aún están en curso para confirmar la naturaleza exacta del estallido, los peritos forenses y bomberos coinciden en que todo apunta a que se trata de una bombona de gas defectuosa o mal manipulada durante la preparación de los banquetes nupciales. Este tipo de incidentes ha generado preocupación por las normas de seguridad en eventos masivos.

Contexto de seguridad en instalaciones de gas

La explosión en Islamabad resalta una problemática recurrente en la región respecto al manejo de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP). El uso de estos dispositivos es común en festejos domésticos en Pakistán, pero la falta de mantenimiento suelen derivar en accidentes mortales.

El Gobierno anunció que se llevará a cabo un peritaje técnico para determinar si hubo negligencia en la instalación de los equipos de cocina. Mientras tanto, la comunidad local permanece en estado de conmoción ante la pérdida de vidas en lo que debería haber sido una celebración familiar pacífica.