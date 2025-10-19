Una quinceañera fue asesinada con varios impactos de bala en un recinto del cantón Vinces, provincia de Los Ríos

Unafue asesinada la mañana de este domingo 19 de octubre, elde una zona rural del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Este reciente atentado evidencia que la violencia no da tregua en esta zona del país. A la víctima la identificaron como Andreina F., quien teía 15 años de edad.

El suceso se registró en la vía Vinces – La Templanza, a la altura del ingreso a una hacienda en el sector conocido como Vuelta Larga. El cuerpo de la quinceañera quedó tendido sobre el asfalto. Según los primeros reportes, la joven recibió al menos cuatro impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, los cuales le causaron la muerte en el lugar del ataque, según reportan medios locales.

Detalles del hallazgo y conmoción

La mañana de este domingo, algunos habitantes del sector La Templanza se mostraron consternados al difundirse la noticia del hallazgo. Aunque algunos transeúntes intentaron auxiliar a la víctima tras el ataque, solo pudieron confirmar que ya no tenía signos vitales. Tras confirmar la situación, algunas personas dieron aviso a la Policía y agentes del orden se movilizaron al lugar de este suceso.

Según información preliminar, la quinceañera residía en el sector Aguacatal, ubicado a pocos kilómetros de donde la asesinaron. Quienes lograron reconocer a la adolescente expresaron su impacto al saber que una vida tan joven había terminado en esas circunstancias.

Investigación en curso

Lugareños manifestaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego pensaron se pusieron a buen recaudo y luego se acercaron al sitio y evidenciaron lo que había pasado. Al llegar al lugar confirmaron que se trataba de una quinceañera, quien tenía heridas letales en su cuerpo.

Los agentes acordonaron el sector para iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de recabar información, determinar las causas del crimen e identificar a los responsables de este nuevo acto de violencia. Hasta el momento, las motivaciones del asesinato se desconocen y el caso se mantiene en indagación.