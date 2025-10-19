COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Crónica

Una quinceañera fue asesinada con varios impactos de bala en un recinto del cantón Vinces, provincia de Los Ríos

Impacto en Vinces, Los Ríos: una quinceañera de 15 años fue hallada sin vida en la carretera, víctima de varios disparos. Autoridades investigan el móvil.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Una quinceañera fue asesinada con varios impactos de bala en un recinto del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. (Redes sociales)
Una quinceañera fue asesinada con varios impactos de bala en un recinto del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. (Redes sociales)
Una quinceañera fue asesinada con varios impactos de bala en un recinto del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. (Redes sociales)
Una quinceañera fue asesinada con varios impactos de bala en un recinto del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. (Redes sociales)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@lamarea.ec
Una quinceañera fue asesinada la mañana de este domingo 19 de octubre, el hecho violento que ha causado profunda consternación entre los habitantes de una zona rural del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Este reciente atentado evidencia que la violencia no da tregua en esta zona del país. A la víctima la identificaron como Andreina F., quien  teía 15 años de edad.

El suceso se registró en la vía Vinces – La Templanza, a la altura del ingreso a una hacienda en el sector conocido como Vuelta Larga. El cuerpo de la quinceañera quedó tendido sobre el asfalto. Según los primeros reportes, la joven recibió al menos cuatro impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, los cuales le causaron la muerte en el lugar del ataque, según reportan medios locales.

Detalles del hallazgo y conmoción

La mañana de este domingo, algunos habitantes del sector La Templanza se mostraron consternados al difundirse la noticia del hallazgo. Aunque algunos transeúntes intentaron auxiliar a la víctima tras el ataque, solo pudieron confirmar que ya no tenía signos vitales. Tras confirmar la situación, algunas personas dieron aviso a la Policía y agentes del orden se movilizaron al lugar de este suceso.

Un supuesto criminal fue quemado tras su presunta participación en la muerte de un comerciante en Santa Ana, Manabí

Según información preliminar, la quinceañera residía en el sector Aguacatal, ubicado a pocos kilómetros de donde la asesinaron. Quienes lograron reconocer a la adolescente expresaron su impacto al saber que una vida tan joven había terminado en esas circunstancias.

Investigación en curso

Lugareños manifestaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego pensaron se pusieron a buen recaudo y luego se acercaron al sitio y evidenciaron lo que había pasado. Al llegar al lugar confirmaron que se trataba de una quinceañera, quien tenía heridas letales en su cuerpo.

Los agentes acordonaron el sector para iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de recabar información, determinar las causas del crimen e identificar a los responsables de este nuevo acto de violencia. Hasta el momento, las motivaciones del asesinato se desconocen y el caso se mantiene en indagación.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conaie exige salario básico de 650 dólares ante alza de combustibles en Ecuador

Una quinceañera fue asesinada con varios impactos de bala en un recinto del cantón Vinces, provincia de Los Ríos

AME ratifica legalidad de su Comité Ejecutivo y suspende Asamblea en Tena

Francia en alerta tras robo de valiosas joyas del Museo de Louvre en París

Operación militar toma posesión completa de Buenos Aires, Imbabura, para combatir minería ilegal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conaie exige salario básico de 650 dólares ante alza de combustibles en Ecuador

Una quinceañera fue asesinada con varios impactos de bala en un recinto del cantón Vinces, provincia de Los Ríos

AME ratifica legalidad de su Comité Ejecutivo y suspende Asamblea en Tena

Francia en alerta tras robo de valiosas joyas del Museo de Louvre en París

Operación militar toma posesión completa de Buenos Aires, Imbabura, para combatir minería ilegal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conaie exige salario básico de 650 dólares ante alza de combustibles en Ecuador

AME ratifica legalidad de su Comité Ejecutivo y suspende Asamblea en Tena

Francia en alerta tras robo de valiosas joyas del Museo de Louvre en París

Operación militar toma posesión completa de Buenos Aires, Imbabura, para combatir minería ilegal

Manabí inaugura su primer resonador magnético público en Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO