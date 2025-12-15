COMUNIDAD POR USD 1
Ráfagas intensas de viento provocan la caída de una réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil

La réplica, instalada como un elemento decorativo y turístico en un espacio abierto, cayó sobre el área circundante, junto a un parqueadero.
Una réplica de la Estatua de la Libertad resultó derribada por fuertes vientos en el municipio de Guaíba, en la región metropolitana de Porto Alegre,
La réplica de la Estatua de la Libertad se desplomó tras fuertes vientos, en Porto Alegre en Brasil.
Una réplica de la Estatua de la Libertad resultó derribada por fuertes vientos en el municipio de Guaíba, en la región metropolitana de Porto Alegre, al sur de Brasil. El incidente ocurrió durante un episodio de condiciones climáticas adversas que afectó a varias localidades del estado de Rio Grande do Sul. Esta zona del gigante sudamericano es caracterizado por presentar ráfagas intensas y lluvias constantes.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, la estructura colapsó luego de que los vientos superaran la resistencia del soporte que sostenía la figura. La réplica, instalada como un elemento decorativo y turístico en un espacio abierto, cayó sobre el área circundante, junto a un parqueadero. Las autoridades reportaron que no se reportaron personas heridas ni daños a viviendas cercanas.

Réplica de la Estatuta de la Libertad se vino abajo

Equipos de emergencia municipal acudieron al sitio tras el incidente para asegurar la zona y evitar riesgos adicionales. Personal de defensa civil realizó una evaluación preliminar para determinar el estado de la estructura y descartar peligros derivados de partes sueltas o inestabilidad en la base. En videos que se viralizaron a través de redes sociales se observa el momento del desplome de la estatua.

Las autoridades indicaron que el evento se produjo en el contexto de un sistema meteorológico que generó fuertes vientos en distintos puntos del área metropolitana de Porto Alegre. En varios municipios se reportaron caída de árboles, interrupciones en el suministro eléctrico. También hubo afectaciones menores en infraestructura urbana, según los primeros balances oficiales.

Monumento reconocido como punto de referencia local

La réplica de la Estatua de la Libertad formaba parte de un conjunto ornamental instalado en Guaíba con fines turísticos y culturales. El monumento era reconocido por los habitantes de la zona y visitantes como un punto de referencia local. Tras el colapso, las autoridades municipales iniciaron un proceso de revisión técnica para determinar si la estructura cumplía con las normas de seguridad vigentes.

Los resultados de este análisis permitirán definir si la réplica será restaurada, retirada de forma definitiva o reinstalada con nuevas medidas de refuerzo. La defensa civil reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a extremar precauciones durante eventos meteorológicos severos. Entre las recomendaciones se incluyen evitar permanecer cerca de estructuras altas, árboles o elementos decorativos que puedan desprenderse debido a las ráfagas de viento.

En tanto, los servicios municipales continuaron con labores de limpieza y verificación en distintos sectores de Guaíba y Porto Alegre para atender las consecuencias del temporal. Las autoridades locales señalaron que se mantendrá el monitoreo de las condiciones climáticas ante la posibilidad de nuevos episodios de viento intenso.

