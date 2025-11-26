Una tonelada de droga fue decomisada en Pedernales, Manabí, por parte del Bloque de Seguridad y es atribuida a un Grupo Armado Organizado

Un operativo militar permitió el hallazgo de un centro de acopio de droga en una hacienda ubicada en el sector Pueblo Seco, cantón Pedernales, provincia de Manabí. En el sitio se encontró una tonelada de clorhidrato de cocaína distribuida en sacos de yute.

La operación se originó horas antes en el sector Las Delicias, jurisdicción del cantón Santo Domingo. En ese lugar, efectivos del Ejército realizaban un control de armas, municiones y explosivos como parte de las operaciones del Bloque de Seguridad. Durante el procedimiento, un jeep blanco evadió el punto de control y avanzó hacia la vía El Carmen–Manabí.

Los militares iniciaron una persecución por la ruta interprovincial. El seguimiento culminó en la hacienda de Pueblo Seco, donde el vehículo ingresó y se detuvo. Los uniformados aseguraron el área y ejecutaron un registro detallado de las instalaciones.

Dos detenidos por droga en Pedernales

En el predio se identificó un espacio usado como centro de acopio de sustancias sujetas a fiscalización. Allí quedaron aprehendidos dos ciudadanos identificados como Freddy Gonzalo V. M., alias ‘Cubano’, y José Antonio V. M., alias ‘Orejas’. Según la información recopilada por las autoridades, ambos formarían parte de la red logística del Grupo Armado Organizado (GAO) ‘Los Choneros’ en Pedernales y localidades aledañas.

Los militares hallaron 33 sacos negros, cada uno con 30 bloques de clorhidrato de cocaína, y un saco adicional con 10 bloques. Todos los paquetes tenían el logotipo “QQQ”, una marca utilizada para identificar cargamentos internacionales. El total ascendió a 1.000 kilos de droga.

Las estimaciones oficiales determinaron valores aproximados: $ 7.000 por kilo en el mercado nacional, $ 45.000 en el mercado europeo y $ 35.000 en el estadounidense. En total, el perjuicio que recibió esta organización asciende a los $35 millones.

El decomiso hecho en Pedernales representa, según el Bloque de Seguridad, una afectación a la estructura operativa del GAO ‘Los Choneros’ por el volumen y el valor de la carga. Los dos detenidos y la droga quedaron bajo custodia de las autoridades competentes. El Ejército reiteró que mantendrá operaciones coordinadas para contrarrestar a grupos armados organizados que operan en el país. (37).