Unase será Dirección Nacional desde enero 2026 con más presupuesto y policías

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) pasará a ser una dirección nacional a partir del 1 de enero de 2026. El cambio, incluye un aumento significativo de personal policial y un presupuesto mayor dedicado exclusivamente a combatir secuestros y extorsiones en todo el país.

Durante una entrevista realizada este 3 de diciembre en TC Televisión, Reimberg explicó que la decisión responde al compromiso del Gobierno y del Bloque de Seguridad para intensificar las acciones contra el crimen organizado.

La Unase, creada originalmente en 1994 como sección de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), pasará a tener rango de dirección con autonomía operativa y administrativa.

Operaciones a realizarse en los próximos días

Reimberg, adelantó que diciembre será un mes de acciones policiales más contundentes. “Cerraremos el año con resultados tangibles”, afirmó, y anunció un incremento en el número de operativos y detenciones, especialmente contra cabecillas y sicarios de mediano y alto valor.

El ministro fue enfático al indicar que los delincuentes capturados de alto perfil serán trasladados directamente a la Cárcel del Encuentro, sin importar la provincia donde sean detenidos. “Muchos pasarán Navidad y Fin de Año en prisión”, advirtió.

Avances en dos años

Según lo indicó Reimberg, en lo que va del año, las fuerzas del orden han ejecutado más de 1,4 millones de operativos a nivel nacional.

Durante los dos años de gobierno del presidente Daniel Noboa, se han incautado más de 515 toneladas de droga, Además, por primera vez en Ecuador, se recuperaron más de 300 millones de dólares en bienes y recursos utilizados para el lavado de activos tras desarticular estructuras financieras criminales. En este período también se capturaron más de 138.000 personas puestas a disposición de la justicia.

Incautaciones e intervenciones

El ministro del Interior explicó que, ante los golpes policiales y las grandes incautaciones de droga, los grupos criminales suelen ejecutar ajustes internos violentos. “Cuando se pierde un cargamento importante, los responsables de custodiarlo son eliminados por la misma organización para evitar filtraciones y responsabilidades”, detalló Reimberg.

Sobre el caso de alias “Pipo”, detenido en España, Reimberg indicó que existe alta probabilidad de que sea extraditado a Ecuador o a Estados Unidos, país que cataloga a Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas.

Con la nueva dirección nacional de la Unase, el Gobierno busca dar un golpe estructural al aumento de extorsiones y secuestros que afectan principalmente a comerciantes y ciudadanos en varias provincias del país.


