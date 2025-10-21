UNE denuncia: 1,7 millones de estudiantes sin textos escolares en Sierra y Amazonía

La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció este martes 21 de octubre el retraso en la distribución de textos escolares para más de 1,7 millones de estudiantes en las regiones de la Sierra y Amazonía, dos meses después del arranque del año lectivo 2025-2026, el 1 de septiembre. El gremio docente atribuye la demora al Gobierno de Daniel Noboa y exige una entrega inmediata de los materiales, argumentando que esta situación evidencia negligencia e improvisación en el sistema educativo público.

En un comunicado oficial emitido hoy, la UNE resaltó que la ausencia de libros frena el proceso de enseñanza-aprendizaje y agrava las brechas de desigualdad social en zonas rurales y montañosas del país. Según datos del Ministerio de Educación, el año escolar beneficia a aproximadamente 1,7 millones de alumnos desde Inicial hasta Bachillerato en este régimen .

Antecedentes de persistentes demoras en la entrega de materiales educativos

Esta no es la primera vez que Ecuador enfrenta obstáculos en la provisión de textos escolares. En el período lectivo 2024-2025, por ejemplo, la distribución en la Sierra y Amazonía se pospuso varias semanas debido a procesos de impresión y contratación pendientes, según informes del propio Ministerio de Educación publicados en agosto de 2024. Aquel año, los estudiantes iniciaron clases el 2 de septiembre sin los materiales completos, y las entregas se extendieron hasta octubre en algunos planteles, lo que generó quejas de padres y sindicatos.

De manera similar, en el régimen Costa durante 2024-2025, la UNE reportó en noviembre de 2024 que los libros llegaron con seis meses de retraso, a solo dos meses del cierre del ciclo. Estos incidentes se enmarcan en un contexto de recortes presupuestarios: la Proforma General del Estado de 2024 redujo USD 39 millones destinados a inversión educativa bajo la administración Noboa, según un análisis de la Superintendencia de Competencia Económica de agosto de 2025.

La UNE criticó las prioridades del Ejecutivo, al señalar que recursos millonarios se destinan a adquisiciones de armamento y condonaciones de deudas a empresas privadas, mientras la educación pública queda relegada. “Cada dólar que se malgasta en esas acciones, en lugar de destinarse a la enseñanza, frena el aprendizaje y el futuro de los estudiantes”, indica el pronunciamiento del gremio, que califica la situación como un abandono sistemático del sector.

Exigencias urgentes y llamado a una reforma estructural

En respuesta a la crisis, la organización demandó la entrega total e inmediata de los textos escolares, sin más dilaciones. Además, insistió en declarar en emergencia al sistema educativo nacional y en elaborar un nuevo modelo que asegure acceso equitativo a la educación en todo el territorio ecuatoriano.

El Ministerio de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia hasta el momento, aunque en septiembre de 2025 reportó una inversión de USD 42 millones en textos y equipamiento para el año en curso.