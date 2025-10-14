Universidad Católica avanza a semifinales de la Copa Ecuador tras eliminar a IDV en su estadio

Universidad Católica aseguró su pase a las semifinales de la Copa Ecuador al derrotar 2-1 a Independiente del Valle. Lo hizo en un vibrante encuentro disputado la noche de este lunes 13 de octubre en el Estadio Banco Guayaquil, en Sangolquí. El triunfo, impulsado por un doblete de Mauricio Alonso, consolida a la ‘Chatoleí’ como uno de los contendientes fuertes del torneo.

El partido comenzó con dominio de los ‘rayados’, quienes se adelantaron en el marcador a los 19 minutos con un gol de Michael Hoyos. Sin embargo, la Universidad Católica reaccionó con contundencia. Mauricio Alonso igualó el encuentro a los 32 minutos. Seis minutos después, selló la remontada con un potente disparo desde fuera del área a los 38’.

Universidad Católica espera por su próximo rival

En la segunda mitad, IDV buscó el empate con insistencia, pero la sólida actuación de la defensa ‘camaratta’ y las intervenciones del arquero Rafael Romo frustraron sus intentos. Este resultado permite a Universidad Católica alcanzar las semifinales de la Copa Ecuador por segundo año consecutivo, tras haber logrado la misma hazaña en la edición de 2024.

El equipo quiteño mostró orden táctico y efectividad en los momentos clave, consolidándose como un serio aspirante al título. El próximo rival de la ‘Chatoleí’ se definirá en el duelo entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre, programado para el miércoles 22 de octubre en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Este encuentro determinará quién completará el cuadro de semifinalistas. La Copa Ecuador ha ganado relevancia en el fútbol ecuatoriano.

Expectativa entre los aficionados por la Copa Ecuador

El desempeño de Universidad Católica en la Copa Ecuador refuerza su buen momento deportivo, tras una campaña consistente en la Liga Ecuabet. Por su parte, Independiente del Valle, a pesar de la derrota, mantiene su prestigio como uno de los clubes más competitivos del país, aunque no logró capitalizar su condición de local en este partido. La Copa Ecuador continúa generando expectativa entre los aficionados.