COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Copa Ecuador

Universidad Católica avanza a semifinales de la Copa Ecuador tras eliminar a IDV en su estadio

El próximo rival de la ‘Chatoleí’ se definirá en el duelo entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Universidad Católica aseguró su pase a las semifinales de la Copa Ecuador al derrotar 2-1 a Independiente del Valle.
El encuentro se disputó en el estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle.
Universidad Católica aseguró su pase a las semifinales de la Copa Ecuador al derrotar 2-1 a Independiente del Valle.
El encuentro se disputó en el estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle.

José Moreira

Redacción ED.

José Moreira

Redacción ED.

Ver más

jmoreira@lamarea.ec

Universidad Católica aseguró su pase a las semifinales de la Copa Ecuador al derrotar 2-1 a Independiente del Valle. Lo hizo en un vibrante encuentro disputado la noche de este lunes 13 de octubre en el Estadio Banco Guayaquil, en Sangolquí. El triunfo, impulsado por un doblete de Mauricio Alonso, consolida a la ‘Chatoleí’ como uno de los contendientes fuertes del torneo.

El partido comenzó con dominio de los ‘rayados’, quienes se adelantaron en el marcador a los 19 minutos con un gol de Michael Hoyos. Sin embargo, la Universidad Católica reaccionó con contundencia. Mauricio Alonso igualó el encuentro a los 32 minutos. Seis minutos después, selló la remontada con un potente disparo desde fuera del área a los 38’.

Universidad Católica espera por su próximo rival

En la segunda mitad, IDV buscó el empate con insistencia, pero la sólida actuación de la defensa ‘camaratta’ y las intervenciones del arquero Rafael Romo frustraron sus intentos. Este resultado permite a Universidad Católica alcanzar las semifinales de la Copa Ecuador por segundo año consecutivo, tras haber logrado la misma hazaña en la edición de 2024.

El equipo quiteño mostró orden táctico y efectividad en los momentos clave, consolidándose como un serio aspirante al título. El próximo rival de la ‘Chatoleí’ se definirá en el duelo entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre, programado para el miércoles 22 de octubre en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Este encuentro determinará quién completará el cuadro de semifinalistas. La Copa Ecuador ha ganado relevancia en el fútbol ecuatoriano.

Expectativa entre los aficionados por la Copa Ecuador

El desempeño de Universidad Católica en la Copa Ecuador refuerza su buen momento deportivo, tras una campaña consistente en la Liga Ecuabet. Por su parte, Independiente del Valle, a pesar de la derrota, mantiene su prestigio como uno de los clubes más competitivos del país, aunque no logró capitalizar su condición de local en este partido. La Copa Ecuador continúa generando expectativa entre los aficionados.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Menor de edad intentó correr, pero lo asesinaron a tiros en el reasentamiento El Guabito

Bancada de ADN acusa a la de Revolución Ciudadana de darle la espalda a la provincia de Imbabura

Universidad Católica avanza a semifinales de la Copa Ecuador tras eliminar a IDV en su estadio

Netflix anuncia estreno de la cuarta temporada de Bridgerton: Benedict Bridgerton será el protagonista

Miley Cyrus: cómo el orden y la limpieza se convirtieron en su terapia y fuente de inspiración artística

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Menor de edad intentó correr, pero lo asesinaron a tiros en el reasentamiento El Guabito

Bancada de ADN acusa a la de Revolución Ciudadana de darle la espalda a la provincia de Imbabura

Universidad Católica avanza a semifinales de la Copa Ecuador tras eliminar a IDV en su estadio

Netflix anuncia estreno de la cuarta temporada de Bridgerton: Benedict Bridgerton será el protagonista

Miley Cyrus: cómo el orden y la limpieza se convirtieron en su terapia y fuente de inspiración artística

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Menor de edad intentó correr, pero lo asesinaron a tiros en el reasentamiento El Guabito

Bancada de ADN acusa a la de Revolución Ciudadana de darle la espalda a la provincia de Imbabura

Netflix anuncia estreno de la cuarta temporada de Bridgerton: Benedict Bridgerton será el protagonista

Miley Cyrus: cómo el orden y la limpieza se convirtieron en su terapia y fuente de inspiración artística

Victoria Beckham confiesa su batalla con un trastorno alimenticio y revela cómo la fama afectó su salud mental

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO