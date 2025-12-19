Universidad de Chile rinde emotivo homenaje a Walter Montillo con el gol de su hijo Santino

Universidad de Chile organizó un partido amistoso de leyendas en el Estadio Nacional, para despedir oficialmente a Walter Montillo, en el que su hijo Santino, de 15 años y con síndrome de Down, ingresó al campo, marcó un gol y fue ovacionado por más de 50.000 espectadores, recreando el apoyo incondicional que la hinchada le brindó a la familia hace 15 años, cuando el pequeño luchaba por sobrevivir a graves complicaciones de salud.

El momento más emotivo del partido

Durante el segundo tiempo del encuentro, Santino Montillo ingresó al terreno de juego y convirtió un gol que desató la euforia en las tribunas. Excompañeros de su padre, como Álvaro Fernández y Mauricio Victorino, se sumaron a la celebración. El estadio entero aplaudió de pie al adolescente, quien luego corrió a abrazar a Walter Montillo y a otras figuras presentes.

🥲⚽🔵🔴 LO LINDO DEL FÚTBOL EN UN MOMENTO MARAVILLOSO Santino Montillo y un gol que todos los hinchas, amigos y familiares de Walter Montillo gritaron con mucho amor y pasión, en la despedida del fútbol de La Ardilla. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/1pBMnwRWO7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 17, 2025

Un instante cargado de simbolismo ocurrió cuando Juan Manuel Olivera, el mismo delantero uruguayo que en 2010 levantó en hombros a Walter tras un gol mientras Santino estaba en cuidados intensivos, repitió el gesto: alzó a Santino y lo llevó en brazos hacia la popular, recreando la icónica imagen que quedó grabada en la memoria de la hinchada.

La despedida de Montillo reunió a figuras como Juan Pablo Sorín y a exjugadores de clubes donde el argentino dejó huella.

El origen del vínculo con la “U”

🥲⚽🔵🔴 UN MOMENTO HERMOSO En el 2010, Walter Montillo recibió todo el apoyo de la barra de #LaU tras anotar un gol ante Unión San Felipe cuando su hijo estaba hospitalizado en Santiago. 15 años después, Santino Montillo pudo ver en vivo y en directo el amor de Los Azules y el… pic.twitter.com/2OmWagvwsk — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 17, 2025

En 2010, cuando Santino acababa de nacer, enfrentó megacolon, peritonitis y una operación a corazón abierto. Mientras el pequeño luchaba por su vida en la clínica, Walter Montillo jugaba con la Universidad de Chile. La afición respondió con cadenas de oración y pancartas que decían “Ánimo, Montillo. Fuerza, Santino”, las mismas que volvieron a verse en las gradas este miércoles.

El argentino, quien defendió la camiseta azul entre 2008-2010 (donde ganó la liga en 2009) y 2020-2021 (año de su retiro), siempre destacó que eligió a la “U” como último club por el cariño recibido en ese momento tan duro.

Trayectoria y palabras de Montillo

Walter Montillo disputó 578 partidos oficiales en clubes, sumando 101 goles y 102 asistencias en 41.081 minutos de juego. Pasó por San Lorenzo, Morelia, Cruzeiro, Santos, Shandong Luneng, Botafogo y Tigre, y además jugó 6 partidos con la selección argentina.

Tras el encuentro, visiblemente emocionado, Montillo se dirigió a la hinchada: “Muchos de los chicos que hoy me piden una foto seguramente lo saben por sus padres. Eso está muy bueno, que pase de generación en generación. Lloré mucho antes del partido y por eso salí un poco más relajado”.

Un cierre de generación en generación

El partido reunió a leyendas de la Universidad de Chile y a excompañeros internacionales, bajo la dirección técnica de Gerardo Pelusso. Las redes sociales y la transmisión de TNT Sports viralizaron la comparación entre el festejo de 2010 y el de este 2025, inmortalizando el mensaje: “Santino Montillo pudo ver en vivo y en directo el amor de Los Azules”.