Universitario de Deportes anuncia a Javier Rabanal como nuevo director técnico para 2026

Universitario de Deportes oficializó la contratación de Javier Rabanal como director técnico para la temporada 2026, tras su exitoso paso por Independiente del Valle en Ecuador.
Universitario de Deportes confirmó la llegada de Javier Rabanal Hernández, entrenador español de 46 años, como nuevo director técnico del primer equipo para la temporada 2026. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club limeño horas después del último partido de la temporada 2025 en Ecuador, donde Rabanal dirigió a Independiente del Valle en su victoria por 1-0 ante Barcelona SC.

El mensaje oficial del club fue: “𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗔 𝗦𝗨 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔, 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘 El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!”.

Despedida de Rabanal en Ecuador

Rabanal cerró su ciclo en Independiente del Valle tras dirigir al primer equipo en 2025 y lograr el título de la LigaPro, el segundo en la historia del club. Previo al último partido, publicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, agradeciendo a la dirigencia encabezada por Michel Deller, Franklin Tello y Santiago Morales, así como a jugadores y cuerpo técnico.

En el comunicado, Rabanal destacó: “En esta temporada nos hemos proclamado Campeones de la Serie A por segunda vez en la historia”. Su registro con IDV incluye 56 partidos dirigidos, con 30 victorias, 17 empates y 9 derrotas.

Trayectoria y desafíos en Universitario

El entrenador español, de origen tinerfeño, inició su carrera en clubes formativos y tuvo experiencia como asistente en el PSV Eindhoven. En Ecuador, asumió Independiente Juniors en 2024 y ascendió al primer equipo en 2025.

En Universitario, Rabanal reemplaza a Jorge Fossati y enfrenta el reto de lograr el tetracampeonato en la Liga 1 y avanzar en la Copa Libertadores 2026. El club busca consolidar su proyecto con énfasis en jóvenes y un estilo flexible.

Impacto en el fútbol sudamericano

La contratación de Rabanal representa un puente entre el fútbol ecuatoriano y peruano. Universitario inicia la planificación 2026 con este fichaje clave, tras su tricampeonato reciente y regreso a fases avanzadas de Libertadores.

