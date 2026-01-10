Universitario desaparecido en la represa de Chone deja a su esposa con tres meses de gestación

La dimensión de la tragedia registrada en la represa de Río Grande, en el cantón Chone, de la provincia de Manabí, crece con el paso de las horas.

El hecho se dio la tarde del viernes 9 de enero de 2026, cuando estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) realizaban un viaje de estudios al embalse. Sin embargo, la embarcación en la que se movilizaban, se viró, provocando la desaparición de dos ellos.

Se trata de Jostyn Aaron Zambrano Zambrano, de 23 años; y Jean Carlos Mantuano Cedeño, de 27. Ambos cursaban la carrera de Agronomía, estando ya en los últimos niveles, se conoció.

Dolor por la desaparición de dos jóvenes en la represa de Chone

Según se informó, Zambrano residía en el sitio Buen Viento, vía Tosagua-Rocafuerte. Además, deja a su esposa con tres meses de gestación.

Por su parte, Mantuano era oriundo del sitio Cucuy de la parroquia Eloy Alfaro, Chone. Era conocido afectuosamente como ‘Chorry’, siendo el mayor de tres hermanos.

Jimmy Mantuano, padre de ‘Chorry’, relató con dolor que su hijo fue visto por última vez cuando visitó a una tía, antes de partir hacia el fatal viaje universitario.

Denuncian exceso de pasajeros

Familiares de los universitarios y dirigentes comunitarios apuntan a que la embarcación llevaba exceso de pasajeros, dándose su naufragio. Habría transportado a más de 40 personas. Se desconoce si todas llevaban chalecos salvavidas.

Un agricultor de la zona, testigo del hecho, relató que el exceso de pasajeros, el pánico colectivo y el movimiento brusco de los ocupantes habrían contribuido a desestabilizar la canoa, provocando el naufragio.

Se indicó que los estudiantes se lanzaron al agua y nadaron hasta la orilla. Sin embargo, Zambrano y Mantuano no lo lograron.

Al momentos, los dos estudiantes universitarios están con el estatus de desaparecidos. No obstante, las esperanzas de hallarlos con vida son casi nulas.

Tareas de búsqueda en la represa de Chone

Farley Zambrano, jefe del Cuerpo de Bomberos de Chone, informó que la alerta se recibió a las 17h00 del viernes. Añadió que de forma inmediata emprendieron las labores de búsqueda, hasta las 20h00, ya que la oscuridad y el clima representaba un riesgo para los rescatistas.

Las labores se reanudaron este sábado. Hoy también llegaron miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional, especializados en rescate acuático.

Elementos de Criminalística y Dinased acudieron al lugar para iniciar las investigaciones del trágico suceso.

La UTM se pronuncia tras la desaparición de sus estudiantes

La noche de ayer, la UTM se pronunció sobre la tragedia que involucra a dos de sus alumnos. A través de un comunicado de prensa, la entidad indicó que “un grupo de nuestros estudiantes y docentes que cumplían con una actividad académica, sufrió un accidente tras el volcamiento de la embarcación en la Represa Río Grande, en el cantón Chone”.

Agregó que “los estudiantes y el personal a cargo han sido rescatados, garantizando su bienestar integral. No obstante, con profunda preocupación, confirmamos que dos estudiantes permanecen desaparecidos”.

“Desde el instante del reporte, la institución activó el protocolo de emergencia y mantiene una coordinación ininterrumpida con las instituciones que lideran las operaciones de búsqueda en la zona con el apoyo de autoridades universitarias desplazadas al lugar”, añadió. (13).