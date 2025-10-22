COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

UNORCAC rechaza fin de paro nacional y convoca marcha pese a anuncio de CONAIE

En una rueda de prensa en Cotacachi, la presidenta de la UNORCAC, Martha Tuquerres, confirmó que las comunidades locales mantendrán la resistencia activa.
Rueda de prensa de la UNORCAR este 22 de octubre. (Captura de pantalla)
Kathya Mero

Redacción ED.

kathyamero2000@gmail.com

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), afiliada a la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), rechazó este miércoles 22 de octubre el anuncio del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Vargas, sobre el cierre del paro nacional iniciado el 22 de septiembre contra la eliminación del subsidio al diésel.

En una rueda de prensa en Cotacachi, la presidenta de la UNORCAC, Martha Tuquerres, confirmó que las comunidades locales mantendrán la resistencia activa, con una gran marcha programada para mañana, 23 de octubre, hacia Otavalo, para visibilizar desacuerdos con las políticas gubernamentales y exigir respeto a las movilizaciones pacíficas.

Continuidad de la resistencia en territorios locales

Pese al comunicado de la CONAIE emitido hoy donde Vargas instruyó el despeje de vías y el repliegue a territorios para priorizar una campaña por el «No» en la consulta popular del 16 de noviembre, la UNORCAC enfatizó su independencia organizativa. «No reconocemos el pronunciamiento de Marlon Vargas, ya que pertenecemos a la estructura de la FENOCIN«, aclaró Tuquerres durante la conferencia, realizada en la sede de la organización en Cotacachi. 

Además, el pueblo Kayambi, con presencia en el norte de Pichincha y sur de Imbabura, respaldó la postura de la UNORCAC al ratificar el cierre indefinido de vías en su jurisdicción. «Las vías se mantienen cerradas en honor a nuestro compañero Efraín Fuerez. Nos ratificamos en resistencia. Nosotros no pertenecemos a la estructura de la CONAIE. Pertenecemos a otra estructura: la FENOCIN», declaró un dirigente kayambi, refiriéndose a la muerte de Fuerez durante un enfrentamiento en Cotacachi, incidente documentado por la Defensoría del Pueblo como resultado de represión policial.

Convocatoria a la marcha y llamados a la unidad

Tuquerres subrayó la memoria de las víctimas como eje de la continuidad de la lucha. «La lucha se mantiene y en memoria de nuestras personas caídas cometidas por este gobierno tenemos que permanecer firmes», afirmó la líder. Posteriormente, añadió: «Y hoy más que nunca con esta marcha de dignidad. Compañeros, hacerles el llamado a ustedes, comunidades, pueblos a sumarse para el día de mañana con nuestra vestimenta autóctona».

La movilización, prevista para iniciar a las 08:00 en el centro de Cotacachi y culminar en Otavalo, busca evitar represión y demandar corredores humanitarios para suministros médicos, como los habilitados previamente por la CONAIE durante el paro.

Por su parte, la UNORCAC anunció un pronunciamiento colectivo de organizaciones indígenas de Imbabura para mañana, enfocado en decisiones compartidas sobre el paro nacional.

