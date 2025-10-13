COMUNIDAD POR USD 1
«Unos pocos revoltosos que quisieron incitar a que haya ataques, no lo lograron», dice Reimberg

Quito permanece en calma tras operativos del Bloque de Seguridad durante la jornada del 12 de octubre, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Bloque de Seguridad en Quito. Foto: Ministro del Interior @JohnReimberg
Bloque de Seguridad en Quito. Foto: Ministro del Interior @JohnReimberg

Desde el parque El Arbolito de Quito, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que Quito se mantiene en calma tras las acciones del Bloque de Seguridad. La jornada de este domingo 12 de octubre, transcurrió sin incidentes mayores ni bloqueos significativos en las principales vías de la capital ecuatoriana. Según el funcionario, el operativo se desplegó desde tempranas horas en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Reimberg resaltó el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuya presencia permitió garantizar la movilidad y evitar alteraciones del orden público. “Hemos cumplido: Quito está en paz”, señaló el ministro. También destacó que las vías permanecen abiertas y que los ciudadanos circulan con normalidad en el centro y norte de la urbe. La autoridad insistió en que los resultados reflejan el esfuerzo coordinado del Bloque de Seguridad durante todo el fin de semana.

Operativos y monitoreo en zonas de concentración social

Desde el Puesto de Mando Unificado, se mantuvo el seguimiento permanente de las concentraciones convocadas por organizaciones sociales. Las autoridades informaron que no se registraron enfrentamientos ni cierres prolongados en los accesos a la capital. En los alrededores del Centro Histórico y de la avenida 6 de Diciembre, se desplegaron unidades tácticas que realizaron patrullajes constantes y controles preventivos.

La denominada “toma de Quito”, impulsada por la Conaie y otros colectivos, tuvo una escasa participación, según el reporte oficial. Los operativos priorizaron el respeto a los derechos humanos, el libre tránsito y la seguridad ciudadana. Además, las fuerzas del orden actuaron de forma preventiva ante cualquier intento de bloqueo o daño a bienes públicos. La vigilancia aérea complementó las acciones en tierra mediante sobrevuelos coordinados con el ECU 911 y las unidades operativas.

Gobierno ratifica su compromiso con la seguridad nacional

Durante su intervención, Reimberg recalcó que el Gobierno continuará articulando acciones para mantener la estabilidad en todo el territorio. Indicó que los operativos conjuntos no se limitarán a Quito, sino que se extenderán hacia provincias con antecedentes de movilización social. “Seguimos trabajando de forma articulada en cada provincia del país”, afirmó el ministro.

El funcionario también exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado.  Las autoridades confirmaron que el monitoreo nacional continuará en los próximos días, con refuerzo especial en carreteras y zonas fronterizas.

