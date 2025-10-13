«Unos pocos revoltosos que quisieron incitar a que haya ataques, no lo lograron», dice Reimberg

Desde el parque El Arbolito de Quito, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que Quito se mantiene en calma tras las acciones del Bloque de Seguridad. La jornada de este domingo 12 de octubre, transcurrió sin incidentes mayores ni bloqueos significativos en las principales vías de la capital ecuatoriana. Según el funcionario, el operativo se desplegó desde tempranas horas en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Reimberg resaltó el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuya presencia permitió garantizar la movilidad y evitar alteraciones del orden público. “Hemos cumplido: Quito está en paz”, señaló el ministro. También destacó que las vías permanecen abiertas y que los ciudadanos circulan con normalidad en el centro y norte de la urbe. La autoridad insistió en que los resultados reflejan el esfuerzo coordinado del Bloque de Seguridad durante todo el fin de semana.

𝗠𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻í𝗮 ⤵️ pic.twitter.com/8susEM2XMD — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) October 12, 2025

Operativos y monitoreo en zonas de concentración social

Desde el Puesto de Mando Unificado, se mantuvo el seguimiento permanente de las concentraciones convocadas por organizaciones sociales. Las autoridades informaron que no se registraron enfrentamientos ni cierres prolongados en los accesos a la capital. En los alrededores del Centro Histórico y de la avenida 6 de Diciembre, se desplegaron unidades tácticas que realizaron patrullajes constantes y controles preventivos.

En el Puesto de Mando Unificado de Quito nos encontramos monitoreando y coordinando acciones interinstitucionales de forma permanente a nivel nacional. Seguimos trabajando. Quito está en paz. pic.twitter.com/JmBYYsD9aY — John Reimberg (@JohnReimberg) October 12, 2025

La denominada “toma de Quito”, impulsada por la Conaie y otros colectivos, tuvo una escasa participación, según el reporte oficial. Los operativos priorizaron el respeto a los derechos humanos, el libre tránsito y la seguridad ciudadana. Además, las fuerzas del orden actuaron de forma preventiva ante cualquier intento de bloqueo o daño a bienes públicos. La vigilancia aérea complementó las acciones en tierra mediante sobrevuelos coordinados con el ECU 911 y las unidades operativas.

Gobierno ratifica su compromiso con la seguridad nacional

Durante su intervención, Reimberg recalcó que el Gobierno continuará articulando acciones para mantener la estabilidad en todo el territorio. Indicó que los operativos conjuntos no se limitarán a Quito, sino que se extenderán hacia provincias con antecedentes de movilización social. “Seguimos trabajando de forma articulada en cada provincia del país”, afirmó el ministro.

Bloque de Seguridad continúa trabajando. Nada nos detiene 🇪🇨 pic.twitter.com/Vq34C2PiBn — John Reimberg (@JohnReimberg) October 12, 2025

El funcionario también exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado. Las autoridades confirmaron que el monitoreo nacional continuará en los próximos días, con refuerzo especial en carreteras y zonas fronterizas.