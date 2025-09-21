URGENTE: Dos presuntos sicarios fueron quemados vivos en Santa Ana, Manabí

En Santa Ana, provincia de Manabí, dos hombres murieron calcinados tras intentar asesinar a otro sujeto. El hecho se dio la tarde de este domingo, 21 de septiembre de 2025.

De acuerdo a los primeros datos, los supuestos sicarios se movilizaban en una motocicleta por el centro del cantón, cuando atacaron a un hombre a bala.

La víctima sobrevivió gracias a la rápida reacción de los vecinos. Sin embargo, los presuntos agresores terminaron muertos. Al momento hay dos hipótesis sobre lo sucedido en el cantón manabita.

Ataque sicario termina con sicarios muertos en Santa Ana

Una de las hipótesis señala que los dos sujetos circulaban en una moto con intenciones claras de asesinar a un hombre en la zona céntrica del cantón. De repente, el populacho los habría derribado de su vehículo, para dar inicio al ajusticiamiento. De acuerdo a esta versión, los golpearon, rociaron de combustible y les prendieron fuego.

La otra versión apunta que el objetivo de los sicarios respondió con bala, impactando al tanque de combustible de la moto. Esto habría generado la explosión y muerte de los ocupantes. Al momento, se espera la versión oficial de la Policía Nacional.

Llamada de emergencia e intervención policial

Testigos alertaron a las unidades de emergencia que llegaron minutos después. Mientras tanto, los bomberos combatieron el incendio con mangueras y extintores especializados.

Por otro lado, la Policía Nacional acordonó el área para recolectar evidencias como fragmentos de la moto chamuscada. Al cierre de esta nota informativa se esperaba el traslado de los restos al Centro Forense de Manta.

Las autoridades del orden aún no se han pronunciado al respecto de este nuevo hecho violento que conmociona a la comunidad manabita.

Al momento no se conocen las identidades de los presuntos sicarios ajusticiados, tampoco sus edades.

Videos del hecho de Santa Ana circula en redes sociales

Este nuevo hecho violento está causando conmoción en todo Manabí. A través de redes sociales circulan fotos y videos de los hombres quemados vivos.

En el contenido se ve a ciudadanos a su alrededor, mientras las llamas arden. Además, se ven los cuerpos calcinados y la moto destruida.

En medio de la ola de violencia que golpea a Ecuador, no se trata del primer caso de linchamiento. Cabe destacar que Manabí es una de las provincias con más casos de sicariatos y hechos delincuenciales. Guayas y Esmeraldas también sufren con la delincuencia.