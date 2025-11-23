Úrsula Strenge celebra los 24 años de su hija Camila en medio de su proceso de recuperación

La presentadora Úrsula Strenge celebró este fin de semana el cumpleaños número 24 de su hija Camila, con flores y fotografías que compartió en redes sociales. Strenge resaltó la batalla que la familia han tenido durante el proceso de recuperación de la joven, diagnosticada con trombosis venosa cerebral en noviembre de 2024.

Mensajes en redes sociales

La comunicadora ecuatoriana compartió imágenes en sus historias de Instagram donde se observa a su hija rodeada de flores violetas y blancas, colores que eligió para conmemorar el aniversario de su nacimiento. La publicación estuvo marcada por un tono de agradecimiento y esperanza frente al avance médico de Camila.

La joven continúa un proceso de rehabilitación tras recibir el diagnóstico de trombosis venosa cerebral, una condición que desde, precisamente el día de su cumpleaños, la mantiene bajo cuidados especializados. De acuerdo con lo compartido por su madre, la recuperación sigue en curso y Camila requiere aún el uso de silla de ruedas.

Strenge acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó: “Hoy celebramos en familia los 24 años de Camila y agradecemos el milagro de su vida. Hoy también cumple un año de este inesperado viaje que nos puso de cara ante el dolor, pero especialmente, que fortaleció nuestra fe y confianza en los planes perfectos de Dios. Que viva mi princesa hermosa y valiente».

Mientras que en otra imagen compartió una imagen de ella frente al altar de una iglesia, resaltando que ya lleva «un año doblando rodillas y agradeciendo por el milagro de la vida de Camila».

Contexto de la recuperación de Camila

Camila, la mayor de las hijas de Úrsula Strenge, fue diagnosticada con trombosis venosa cerebral en noviembre de 2024. Esta afección provocó complicaciones neurológicas y demandó su hospitalización y posterior rehabilitación. Desde entonces, la familia ha compartido información puntual sobre su estado, siempre bajo un enfoque de prudencia y agradecimiento por los avances alcanzados.

A lo largo del último año, la presentadora ha mantenido una comunicación constante con sus seguidores para actualizar sobre el progreso de Camila. Siempre agradeciendo el apoyo emocional y familiar.

Camila es la mayor de las tres hijas de Úrsula Strenge, seguida por Ivanna y Cristina.