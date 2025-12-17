COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Usaron chompas similares a la de policías, registraron la casa y hubo tortura previa; esto dice la Policía sobre masacre en Portoviejo

La ejecución de la masacre en Portoviejo, que dejó siete muertos, se desarrolló por más de media hora debido a acciones previas de los sicarios, detalló la Policía.
El Diario

Redacción ED.

La masacre ocurrida en Portoviejo la noche de este martes 16 de diciembre dejó una escena de extrema violencia que ahora empieza a reconstruirse con la versión oficial de la Policía Nacional. Las víctimas de este hecho atroz fueron sometidas antes de morir.

El comandante de la subzona Manabí, Wladimir Acurio, confirmó que el crimen se registró cerca de las 23h30 en el sector del parque Cayambe, dentro de un domicilio ubicado en el tercer piso de una vivienda arrendada recientemente. Siete personas se encontraban reunidas en el inmueble. Eran cuatro mujeres y tres hombres.

Según el jefe policial, sujetos desconocidos irrumpieron en el lugar tras anunciar que ejecutarían un operativo. Esa maniobra permitió el ingreso sin resistencia al domicilio privado donde se ejecutaría la masacre.

Torturaron a las víctimas antes de la masacre

Dentro de esta vivienda de Portoviejo, los atacantes sometieron a las víctimas. Las ataron, las torturaron y luego las ejecutaron con disparos, principalmente en la cabeza, de acuerdo con los primeros indicios levantados en la escena. Las huellas de violencia evidencian una ejecución planificada, reveló el jefe policial.

Tras la alerta, el ECU-911 activó de inmediato a las unidades policiales. Personal de la Dinased, Policía Judicial, Criminalística, Inteligencia y el subsistema preventivo acudieron al lugar para asegurar la escena y levantar indicios.

Según la hipótesis policial, la casa donde ocurrió esta masacre estaba completamente desordenada. Acurio explicó que los agresores habrían simulado un allanamiento. “No existe confirmación de que usaran uniformes oficiales, pero sí se estableció que vestían prendas similares a chompas policiales del eje investigativo”, afirmó.

Esa apariencia generó confusión inicial

Las investigaciones preliminares descartan que las víctimas sean extranjeras y según pudo conocer El Diario, una de las personas sería de Portoviejo y otra de la zona norte de Manabí. La Policía confirmó que se trata de ciudadanos ecuatorianos que llegaron desde la provincia del Guayas, específicamente del cantón Pedro Carbo.

El inmueble había sido alquilado apenas un día antes de esta matanza. Las identidades aún no han sido confirmadas oficialmente y los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Portoviejo, donde se realizarán las autopsias respectivas para establecer identidades y causas exactas de muerte.

La Policía maneja varias líneas investigativas

En el lugar de la masacre no se encontraron armas, detalló Acurio. El comandante también señaló que los agresores habrían sustraído objetos o evidencias del interior del inmueble antes de huir. Esa acción refuerza la hipótesis de una operación criminal organizada.

De forma preliminar, las autoridades presumen que las víctimas estarían vinculadas a actividades ilícitas y que podrían pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. Sin embargo, Acurio aclaró que aún no se puede atribuir el hecho a una estructura específica.

Portoviejo atraviesa un año marcado por la violencia. Con este caso, la ciudad supera los 330 homicidios registrados en 2025, según cifras policiales. (37).

