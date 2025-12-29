Ministerio del Interior advierte multa de $2.820 por uso ilegal de balizas en vehículos particulares

El Ministerio del Interior advirtió este lunes, 29 de diciembre, que el uso ilegal de balizas en vehículos particulares constituye una infracción administrativa grave. Además, esta conducta se sanciona con una multa equivalente a seis remuneraciones básicas unificadas, que suman $2.820.

Asimismo, la cartera de Estado recordó que la normativa vigente prohíbe de forma expresa la instalación, el uso o el mantenimiento de dispositivos luminosos y distintivos reservados para instituciones del Estado. Por ello, esta restricción aplica incluso para vehículos blindados de uso privado.

Prohibición expresa

La institución informó que esta prohibición se sustenta en el artículo 83, numeral 29, de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada. En consecuencia, los prestadores del servicio de blindaje automotriz no pueden instalar ni mantener balizas u otros sistemas similares.

Además, la institución explicó que estos elementos de identificación se destinan exclusivamente a vehículos autorizados que cumplen funciones oficiales de seguridad y emergencia. Por lo tanto, cualquier uso fuera de este marco legal constituye una infracción.

“Bajo ninguna circunstancia se permite la instalación o utilización de estos dispositivos en vehículos particulares, incluidos los vehículos blindados”, señaló el Ministerio del Interior.

Uso ilegal de balizas: Ministerio exige retiro inmediato y advierte sanciones penales

Ante esta disposición, el Ministerio del Interior exhortó a los prestadores del servicio de blindaje automotriz y a los propietarios de vehículos blindados a retirar de inmediato cualquier baliza o distintivo prohibido que permanezca instalado.

De igual forma, la entidad recalcó que el incumplimiento de esta normativa no solo genera una multa administrativa de $2.820, sino que además podría derivar en responsabilidades penales, conforme a la legislación vigente.

Finalmente, el ministerio reiteró que esta medida busca prevenir el uso indebido de símbolos oficiales del Estado, fortalecer el control institucional y evitar confusión con vehículos que cumplen labores oficiales de seguridad.