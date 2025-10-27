Usuarios de X deben volver a inscribir su clave ante el retiro del dominio twitter.com

La red social X solicitó a los usuarios con cuentas que utilizan una llave de seguridad como método de autenticación de doble factor (2FA) que vuelvan a registrar su clave antes del 10 de noviembre, de cara a asociarlas con el actual dominio ‘x.com’ y poder retirar oficialmente el dominio anterior ‘twitter.com’.

El dominio twitter.com pasará a la historia

El sitio web propiedad de Elon Musk anunció el cambio oficial de dominio de la plataforma en mayo del 2024, cuando pasó a aparecer como ‘x.com’ y a redireccionar automáticamente a éste cuando se introduce la antigua url, ‘twitter.com’.

Sin embargo, este domino de Twitter continúa siendo el dominio de referencia para las claves de seguridad registradas como método de 2FA en la red social, por lo que sigue siendo necesario para iniciar sesión en X para algunos usuarios.

En este marco, la plataforma de ‘microblogging’ trasladó ahora que pretende «retirar» oficialmente el dominio de Twitter, para lo que solicitó a los usuarios que utilizan una clave de seguridad como método de autenticación 2FA que vuelvan a inscribir su clave para poder seguir accediendo a X.

Esta operación se deberá realizar antes del próximo lunes 10 de noviembre y permitirá que la llave o clave de 2FA se asocie con el dominio actual de X ‘x.com’, en lugar del antiguo dominio de Twitter.

No es un fallo de seguridad

El anuncio se dio a través de una publicación en la cuenta de seguridad de X, donde se aclaró que este cambio «no está relacionado con ningún problema de seguridad», como se había pensado inicialmente tras una primera publicación en X, y solo afecta a las Yubikeys y las claves de acceso, no a otros métodos de 2FA (como las aplicaciones de autenticación).

Una vez los usuarios vuelvan a registrar su clave y esta se asocie a ‘x.com’, la compañía podrá «retirar el dominio de Twitter».

Para aquellos usuarios afectados, se les solicitará automáticamente que vuelvan a registrarse, aunque podrán volver a inscribir su clave de seguridad existente o una nueva. En caso de recurrir a una nueva clave de seguridad, todas las demás dejarán de funcionar «a menos que también se vuelvan a inscribir».

La compañía también indicó que, si después del 10 de noviembre no se volvió a inscribir una clave de seguridad, la cuenta quedará bloqueada. Esto, hasta que se vuelva a inscribir, se elija un método 2FA distinto o se decida no utilizar 2FA. Sin embargo, insistió en la recomendación de este sistema para proteger las cuentas.

¿Por qué dejó de llamarse Twitter?

Twitter cambió a X tras la compra de Elon Musk, como parte de su transformación a «superaplicación». Esta, según la compañía, integrará más servicios allá de las redes sociales, como pagos, mensajería y videos, similar a lo que hace WeChat en China.

X tiene alrededor de 415 millones de usuarios globales y más de 335 millones de usuarios activos mensuales, aunque las cifras varían según la fuente.

La plataforma es popular entre adultos jóvenes, especialmente hombres de entre 18 y 34 años. Su uso principal es la distribución de información noticiosa y opiniones.