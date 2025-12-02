¿Va a subir a una chiva? Estos son los requisitos y zonas donde sí pueden circular en Quito

Quito actualizó los requisitos para el registro temporal de chivas e intensificó los controles viales para garantizar seguridad, orden y cumplimiento de las normas durante las festividades.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, desde octubre de 2025, rigen nuevos requisitos para el registro y circulación temporal de chivas en Quito, con el objetivo de garantizar seguridad vial, ordenar el espacio público y regular el funcionamiento de estos vehículos especiales.

Conozca los requisitos para el registro y circulación temporal de chivas

Regulación y lineamientos oficiales

La resolución emitida en octubre establece los parámetros que deben cumplir las chivas para obtener la autorización temporal. La medida busca fortalecer el control y reducir siniestros de tránsito, una de las prioridades de la AMT durante las Fiestas de Quito, cuando aumenta el uso de estos vehículos recreativos.

Los propietarios deben presentar una solicitud formal dirigida a la AMT y acreditar que la unidad aprobó la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta verificación aplica para buses tipo costa adaptados, camiones de más de 3,5 toneladas acondicionados como chiva y discotecas rodantes o Bus Party.

Además, la autoridad exige matrícula vigente, licencia de conducir con la categoría correspondiente y una verificación técnica de seguridad. Esta revisión analiza el funcionamiento mecánico, el estado estructural, la estabilidad del techo, la plataforma de pasajeros, elementos de sujeción, el sistema de escape original y la capacidad neta autorizada.

Control en vías y proceso gratuito

La Secretaría de Movilidad, en coordinación con la AMT, mantiene operativos permanentes para revisar documentos, condiciones mecánicas y cumplimiento de rutas. Estos controles se realizan en diferentes sectores de la capital, especialmente en zonas de alta afluencia durante la temporada festiva.

Las autoridades recuerdan que el proceso de registro y autorización temporal es totalmente gratuito, lo que busca facilitar la regularización de operadores y mejorar la seguridad de los usuarios.

A la fecha, 54 unidades cuentan con permisos vigentes, tras completar el registro e inspección técnica. Este número refleja el incremento de solicitudes previo a las celebraciones locales, en las que las chivas son un medio de transporte recreativo habitual.

Rutas permitidas y perímetros restringidos

La AMT delimitó dos perímetros donde no se permite la circulación interna de chivas con pasajeros, aunque pueden transitar por las vías perimetrales. El primer escenario es el Centro Histórico, con límites entre las calles Olmedo, Oriente, Benalcázar, García Moreno, Bolívar, Sucre, Flores y Montúfar.

El segundo perímetro corresponde al Centro Norte, delimitado por las avenidas Gaspar de Villarroel, Francisco de Orellana, 6 de Diciembre y Amazonas. Estas zonas mantienen alta densidad vehicular y peatonal, por lo que se prioriza el ordenamiento y la movilidad segura.

Las paradas autorizadas para ascenso y descenso incluyen El Panecillo, San Blas, La Basílica, Parque El Arbolito. Además de Parque Julio Andrade, Plataforma de Quitumbe, Parque de Los Tubos y Parque Bicentenario.

Operativos y medidas preventivas

Para reforzar el control, la AMT estableció tres circuitos de vigilancia en Iñaquito y Naciones Unidas, Plataforma Norte y el Boulevard De los Shyris. Estos puntos concentran actividades recreativas y gran flujo vehicular durante las festividades.

Los agentes realizarán verificación de documentos y pruebas de alcoholemia, en el marco de la campaña “Conductor Elegido”.