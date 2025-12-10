COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Educación

Vacaciones escolares en Ecuador 2026: estas son las nuevas fechas oficiales del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación de Ecuador confirmó el calendario de vacaciones escolares en Ecuador 2026, retorno a clases, evaluaciones y procesos para estudiantes y docentes.
Vacaciones escolares en Ecuador 2026: fechas oficiales y nuevo calendario.
El Ministerio de Educación confirmó las fechas de vacaciones escolares en Ecuador 2026 y detalló los procesos académicos previos al nuevo año lectivo. Foto: Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.
Vacaciones escolares en Ecuador 2026: fechas oficiales y nuevo calendario.
El Ministerio de Educación confirmó las fechas de vacaciones escolares en Ecuador 2026 y detalló los procesos académicos previos al nuevo año lectivo. Foto: Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las vacaciones escolares en Ecuador 2026 comenzarán el viernes 26 de diciembre de 2025, según el cronograma anunciado por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. El descanso finalizará el domingo 4 de enero de 2026, mientras que el retorno a las aulas está previsto para el lunes 5 de enero, con ajustes permitidos en instituciones particulares según su planificación pedagógica.

El Ministerio señaló que todos los planteles deberán cumplir los 200 días de clases, lo que mantiene un orden general para el sistema educativo. La entidad destacó que el calendario se ajusta a las disposiciones nacionales, lo que permite organizar las actividades académicas y familiares de manera anticipada en todo el país.

Vacaciones escolares en Ecuador 2026: cierre del periodo académico en Costa–Galápagos

En el régimen Costa–Galápagos, más de 1.8 millones de estudiantes continúan el avance del tercer periodo académico, cuya culminación está prevista para el 26 de febrero de 2026. Junto a ellos, 82.751 docentes y 7.572 instituciones fiscales mantienen el desarrollo del cronograma institucional sin cambios hasta esa fecha oficial.

Luego de ese cierre, los estudiantes con asignaturas pendientes asistirán a las clases de recuperación entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Después, las evaluaciones, calificaciones y juntas de curso se desarrollarán desde el 6 hasta el 11 de marzo de 2026, con el objetivo de completar oportunamente todos los procesos académicos.

Evaluaciones de Bachillerato y fechas claves

El Ministerio de Educación recordó que los estudiantes de Tercero de Bachillerato deben cumplir la Segunda Fase de la Evaluación Final, que incluye “la prueba de base estructurada o trabajo académico de carácter científico-humanista y/o técnico-tecnológico”, hasta el 29 de enero de 2026. Además, las juntas de curso de la Evaluación Final de Bachillerato se realizarán el 18 de febrero de 2026, sin cambios en el calendario establecido.

Los docentes tendrán su periodo de vacaciones desde el 12 de marzo hasta el 10 de abril, y regresarán a sus instituciones el 13 de abril de 2026. Estas fechas permiten organizar las actividades administrativas previas al inicio de un nuevo ciclo educativo.

Procesos de matrículas, traslados y titulación

El cronograma escolar mantiene carácter obligatorio para las instituciones fiscales y se presenta como referencia para los planteles privados, fiscomisionales y municipales. La coordinación con el Viceministerio de Educación Superior permitirá garantizar procesos de transición adecuados para el siguiente nivel académico.

Además, el sistema informático de titulación permanecerá habilitado hasta el inicio del nuevo año lectivo. Posteriormente, se reactivará para los estudiantes con trámites pendientes, lo que permitirá completar sus procesos de certificación de manera organizada.

Inicio del año lectivo 2026-2027

Los procesos de traslados, matrículas ordinarias, matrículas extraordinarias y asignación de cupos se comunicarán mediante el portal juntos.educacion.gob.ec. Ese sistema permitirá a madres, padres y representantes seleccionar planteles según disponibilidad y cercanía.

Finalmente, el año lectivo 2026-2027 comenzará el lunes 4 de mayo de 2026, con un ingreso escalonado para todas las instituciones. El Ministerio recomendó mantenerse atentos a los canales oficiales para evitar confusiones y cumplir el proceso de manera correcta.

