Hace 5 meses
Ecuador
Salud

Vacunación influenza Ecuador: Campaña 2025-2026 inicia con 4,5 millones de dosis

El MSP activó la campaña de vacunación contra la influenza con una inversión de $11,6 millones para reducir neumonías, contagios y hospitalizaciones.
2 minutos de lectura
Vacunación influenza Ecuador 2025-2026 inicia con 4,5 millones de dosis en todo el país.
Las vacunas contra la influenza forman parte del esquema nacional desde 2006 y se mantienen disponibles para los segmentos de mayor riesgo. Foto: Freepik.
Vacunación influenza Ecuador 2025-2026 inicia con 4,5 millones de dosis en todo el país.
Las vacunas contra la influenza forman parte del esquema nacional desde 2006 y se mantienen disponibles para los segmentos de mayor riesgo. Foto: Freepik.

La Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional 2025-2026 comenzó en Ambato en medio de la temporada de mayor circulación viral. Autoridades de salud impulsan esta estrategia para proteger a los grupos más vulnerables antes del pico crítico de contagios en el país.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ejecuta este plan hasta marzo de 2026 y destinó $11,6 millones para la adquisición de 4,5 millones de dosis. Con esta inversión, el Gobierno busca reducir neumonía, hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la gripe estacional.

Centros de vacunación en Ecuador

La campaña se desarrolla en más de 1.900 centros de salud, según explicó Cristina Jácome, directora Nacional de Inmunizaciones. Ella recordó que los ciudadanos pueden acercarse sin costo y con plena garantía de conservación del biológico.

Asimismo, el MSP confirmó que mantiene activos 9 bancos de vacunas zonales, 140 distritales y 1.935 vacunatorios. Todos operan con controles estrictos de cadena de frío para asegurar el almacenamiento y transporte adecuados de las dosis.

Vacunación influenza Ecuador: grupos prioritarios

Las vacunas contra la influenza forman parte del esquema nacional desde 2006 y se mantienen disponibles para los segmentos de mayor riesgo. Esta temporada, la dosis se aplica de manera gratuita a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

El listado incluye también a personas privadas de libertad, trabajadores de salud, cuidadores, y empleados de avícolas y criaderos de cerdos. Este enfoque permite limitar brotes en entornos donde la exposición se incrementa por actividades laborales o alta convivencia.

Medidas para evitar contagios de influenza

El MSP recomienda reforzar acciones de prevención mientras avanza la campaña. Entre ellas destacan el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y cubrirse adecuadamente al toser o estornudar.

Estas medidas complementan el impacto de la vacunación contra la influenza, reducen la transmisión comunitaria y ayudan a sostener un ambiente sanitario más seguro durante los meses de mayor circulación viral.

