Valentina Mendoza, exreina de Portoviejo y excandidata a Miss Ecuador, se casó a una semana de su pedida de mano

A una semana de haberse comprometido, la reina de belleza manabita Valentina Mendoza se casó por la vía civil en la ciudad de Manta.
La noticia fue compartida por ella a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia del paso que dio con el empresario inmobiliario Martín Rivadeneira.
El mensaje de Valentina Mendoza
La reina de Portoviejo 2016 compartió varias fotos de su enlace matrimonial, junto a un emotivo mensaje. «Hoy dimos un paso muy especial. Con Martín celebramos nuestro matrimonio civil, un momento íntimo con nuestras familias lleno de amor que marca el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas«, escribió.
«Gracias a Dios, a nuestra familia y a quienes nos acompañaron en este día tan importante. Hoy soy una esposa, feliz y agradecida por caminar junto al amor de mi vida», agregó la también ex candidata a Miss Ecuador 2020.
El post recibió varios mensajes de felicitaciones, antes de que la influencer limitara los comentarios. Cabe mencionar que la boda y su anuncio se dio el sábado, 27 de septiembre.
Una semana de compromiso
Valentina Mendoza y Martín Rivadeneira se comprometieron en matrimonio el pasado sábado 20 de marzo, es decir, una semana antes de su boda.
La pedida de mano fue una sorpresa para la exreina de belleza, quien no dudó en compartir la noticia con emoción. A través de una historia de Instagram, la portovejense contó: “Me dijo que íbamos a grabar un video y pasó esto”, escribió, junto a una foto donde se los ve a ambos.
Luego realizó un post con varias fotos, donde escribió: «Este sábado, frente al mar y con el corazón latiendo fuerte, le dije “sí” al amor de mi vida. Un sí que significa compromiso, respeto y un futuro compartido. Mi anillo guarda un detalle muy especial: la esmeralda, ese color que siempre me ha marcado y que una vez le conté que me encantaba. Él lo recordó sin que yo volviera a mencionarlo, porque así es nuestro amor: atento, cuidadoso y lleno de pequeños gestos que lo hacen enorme».
Al momento se desconoce si la pareja prepara una boda eclesiástica. Lo que sí se sabe es que los ahora esposos disfrutan de su luna de miel en Olón, provincia de Santa Elena.
Valentina Mendoza y el mundo de la belleza
En 2016, Valentina Mendoza se coronó como Reina de Portoviejo tras representar a la parroquia Simón Bolívar. Ese mismo año participó en el certamen Reina de Manabí, donde fue electa como primera finalista. La ganadora fue Nicole Loor de Manta.
Ya en 2020, Valentina destacó en el casting nacional de Miss Ecuador y logró ser nombrada candidata por la ciudad de Portoviejo. En el concurso nacional nuevamente se encontró con Nicole Loor, quien fue candidata por Manta.
En la gala final de Miss Ecuador, la portovejense llegó al top 10, siendo la ganadora Leyla Espinoza, de Quevedo.
Tras su camino en estos eventos, la joven continuó con su carrera universitaria y se graduó como comunicadora social. En redes sociales es muy activa, de hecho, en Instagram cuenta con más de 53 mil seguidores. (23).