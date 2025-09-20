COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Novedades

Valentina Mendoza, exreina de Portoviejo y excandidata a Miss Ecuador, se comprometió en matrimonio

La reina de belleza manabita Valentina Mendoza vive un gran momento en el amor y está lista para dar el siguiente paso.
Valentina Mendoza, Reina de Portoviejo 2016 y excandidata a Miss Ecuador, se comprometió en matrimonio (2)
Valentina Mendoza compartió una foto de su pedida de mano.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Campanas de boda suenan para la reina de belleza manabita Valentina Mendoza. A través de su cuenta de Instagram, la Reina de Portoviejo 2016 anunció que se comprometió en matrimonio con el empresario inmobiliario Martín Rivadeneira.

Una sorpresa para Valentina Mendoza

La pedida de mano se dio de manera discreta, solo entre la pareja, en un condominio de la ciudad de Manta.

A través de una historia de Instagram, la portovejense contó que Rivadeneira la sorprendió con la propuesta de boda. «Me dijo que íbamos a grabar un video y pasó esto», escribió, junto a una foto donde se los ve a ambos.

Además, el ahora prometido de Valentina Mendoza publicó un video con la descripción «Te amo». El clip lo muestra a él de rodillas, frente a la beldad manabita, haciéndole la gran pregunta.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de felicitación. «Felicidades mi querida Valentina Mendoza. Dios los bendiga siempre y recuerda que te mereces lo mejor siempre», escribió Ivanna García, actual Reina de Manabí. «Felicidades mi Valen bella. Mereces lo mejor!», fue el mensaje de Mariel Menéndez, soberana provincial en 2021.

¿Cuándo será la boda?

Tras la romántica pedida de mano, la gran pregunta es ¿cuándo será la boda? Sin embargo, al momento no hay detalles sobre la fecha o ciudad, ya que se trata de un evento que requiere planeación.

La pareja es muy activa en redes sociales, donde se lo ha visto participar en eventos sociales, además de crear contenido para el negocio inmobiliario de él.

Se espera que en los próximo días se conozcan más detalles del compromiso matrimonial, que desde ya genera expectativa en la capital manabita.

Valentina Mendoza y el mundo de la belleza

En 2016, Valentina Mendoza se coronó como Reina de Portoviejo tras representar a la parroquia Simón Bolívar. Ese mismo año participó en el certamen Reina de Manabí, donde fue electa como primera finalista. La ganadora fue Nicole Loor de Manta.

Ya en 2020, Valentina destacó en el casting nacional de Miss Ecuador y logró ser nombrada candidata por la ciudad de Portoviejo. En el concurso nacional nuevamente se encontró con Nicole Loor, quien fue candidata por Manta.

En la gala final de Miss Ecuador, la portovejense llegó al top 10, siendo la ganadora Leyla Espinoza, de Quevedo.

Tras su camino en estos eventos, la joven continuó con su carrera universitaria y se graduó como comunicadora social. En redes sociales es muy activa, de hecho, en Instagram cuenta con más de 53 mil seguidores.

