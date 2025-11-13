Valentina Shevchenko y Weili Zhang protagonizan duelo de élite por el campeonato femenino de UFC

COMUNIDAD POR USD 1
El Diario

Redacción ED.

Redacción ED.

La campeona indiscutida de peso flyweight de la UFC, Valentina Shevchenko, defenderá su cinturón contra Weili Zhang. Se trata de  un combate que genera expectativas como uno de los más trascendentales en la historia de las artes marciales mixtas (MMA) femeninas. Este superfight, parte del cartel estelar de UFC 322, une a las dos peleadoras mejor rankeadas pound-for-pound del mundo. La pelea será este sábado 15 de noviembre.

Shevchenko, de 37 años y originaria de Kirguistán, llega con un récord de 25 victorias, cuatro derrotas y un empate. Zhang, de 36 años, de China, sube de categoría tras vaciar su corona strawweight. La luchadora llega con un historial de 26 triunfos y tres reveses, destacando sus tres defensas previas en 115 libras. Shevchenko buscará igualar el récord de defensas de Amanda Nunes, mientras Zhang aspira a convertirse en bicampeona multiclase.

Valentina Shevchenko es precisa en sus golpes

El evento, transmitido en vivo por ESPN+ en el icónico recinto neoyorquino, marca el regreso de un duelo de élite femenina. Esto tras la ausencia de Zhang en flyweight. Analistas destacan la complementariedad de estilos: la precisión quirúrgica de Shevchenko en striking (con 60% de precisión en golpes significativos). Esto contra la potencia explosiva de Zhang, quien promedia 5.2 derribos por pelea y un 70% de éxito en sumisiones.

En conferencia de prensa esta semana, Shevchenko enfatizó su enfoque en “mostrar lo mejor del deporte”, mientras Zhang subrayó su ventaja en resistencia al subir de peso. Ella relató que ha cumplido con los entrenamientos al límite para llegar a las 125 libras. Este enfrentamiento evoca hitos previos en MMA femeninas, como el Nunes vs. Cyborg de 2018, considerado el más importante por su impacto en la legitimidad del deporte.

Combates femeninos con más de 200 eventos

Sin embargo, expertos en MMA lo posicionan como potencial “combate del año” por su estatus pound-for-pound: Shevchenko, número 1, y Zhang, número 2, representan el pináculo técnico actual. Podcasters como los de MMA Fighting lo llaman “el GOAT fight de las mujeres”, anticipando un intercambio que combina muay thai, jiu-jitsu y wrestling en cinco rounds de alta intensidad.

En contexto, la UFC ha visto un auge en combates femeninos desde 2013, con más de 200 eventos y 50 títulos disputados, pero pocos reúnen tal calibre de oponentes. Shevchenko, apodado “Bullet”, ha acumulado 19 finalizaciones en su carrera, 11 por KO/TKO, mientras Zhang suma 19 victorias por detención, incluyendo nocauts memorables contra Joanna Jedrzejczyk en 2019.

Su cruce podría elevar el estándar de excelencia en flyweight, atrayendo a 20 millones de espectadores globales, según proyecciones de la promotora. La cartelera incluye otros duelos de título, como el welterweight, pero el coestelar femenino domina las discusiones. Con apuestas equilibradas (Shevchenko favorita a -150), el resultado influirá en rankings y futuros matchups.  

